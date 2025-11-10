KellyChu - 東岸板道全面開放 貫通筲箕灣堅尼地城 西營盤海濱公園下月白雲彈床任彈跳 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-11-10 02:00 HKT
全新多元休憩好去處即將登場啦，白雲彈床任你玩！坐擁維港海景嘅西營盤海濱公園將於今年12月啟用，多元遊樂設施任君選擇，其中全港公共空間首個雲朵形狀嘅戶外充氣彈床「片片雲海」係最大賣點，設施可容納多位小朋友一同登上雲層，而且防滑兼防撞，絕對係兒童心中嘅夢幻國度！

嬉水嬉沙區激發多感官體驗

　　佔地達約1.32公頃嘅西營盤海濱公園，連接中山紀念公園以及西區副食品批發市場，集休閒娛樂同景觀功能於一身，仲引進多款創意設施畀小朋友盡情探索！唔好睇「片片雲海」造型可愛，其實佢同時兼具安全性同挑戰性，既使用防撞軟墊避免受傷，亦安排現場工作人員管理，等小朋友喺雲海中自由翺翔，玩得開心又放心。

　　此外，園內更突破傳統遊樂場設計，打造維港海濱首個嬉水嬉沙區，喺市區中激發兒童嘅多感官體驗。家長馬太話，嬉沙區設有衞生設施，讓小朋友保持乾爽，設計相當貼心。佢仲話，由於公園臨海，家長看顧小朋友同時亦能坐享無敵海景，感受陣陣海風拂過臉龐，啱晒大人細路共度悠閒周末。

　　配套方面可謂應有盡有，設有觀景平台、搖擺韆鞦、日落滑梯、育嬰室同小食亭等多元設施，園內更準備建造寵物公園，全面打造「全齡友善、親子同樂、寵物友好」嘅海濱空間，Kelly都打算喺公園正式啟用後去一探究竟！

　　此外，長約1.1公里嘅北角東岸板道（東段）將於今年12月逐步開放，全線由堅尼地城貫通至筲箕灣海濱。大家喺西營盤玩完之後，可以沿住海岸暢遊港島，體驗各區魅力。

KellyChu
 

戶外充氣彈床「片片雲海」防滑兼防撞，小朋友可以盡情探索。
