李純恩 - 桂花季節 | 好好過日子

寧波東錢湖柏悅酒店的金桂樹桂花開滿枝頭，酒店工作人員將大竹籩放在樹下，手持長竿伸到樹上打花，成熟的桂花紛紛落下，竹籩裏收穫豐盛，金燦燦一堆，光是看照片，也似聞到了四溢在空氣中的花香。持竿打花的人穿着白色廚師服，想來這花採集之後，便會送去廚房用來做桂花糖桂花糕，或許還會泡桂花酒。頓覺滿滿的江南風情。



有一年也是這個季節，在蘇州寒山寺附近一個老宅院落裏看兩個蘇州姑娘採桂花。那是兩棵不知多少年的老金桂樹，粗壯高大，樹上桂花開得金黃一片。兩個蘇州姑娘身着藍花布衫，在樹下鋪了床單那麼大的藍花布，然後伸高雙臂攀住樹枝，使勁一搖，陽光下便落了一場耀目生輝的桂花雨，非常非常好看。花雨大部分落在布單上，也有飛出界外的花落在地上，院子裏地是用鵝卵石鋪的，桂花落在石縫裏，一地鵝卵石全部鑲起了金邊。兩位姑娘笑容滿面收起布單，收穫所得，又都會變成桂花糖桂花糕了。



去年也是這個時候，在湘西張家界盤桓了半個月。張家界市區街道旁有許多桂花樹，一到這季節桂花滿開，空氣中彌漫着沁人心肺的花香，特別醒神。桂花成熟了，落在地上，落在民居台階上，落在戶外小酒吧的桌椅上，有隻小花貓在桌上打滾，沾了一身金桂，成了桂花貓。秋高氣爽，花香浮動，午後的陽光從花葉中斜斜照來，身邊的溪流上白鷺來來往往，找了塊溪邊的石頭坐下，不動聲色，不動心思，由得微風輕拂，舒服極了。



李純恩