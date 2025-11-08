譚紀豪 - 排8小時隊，看2分鐘畫 | 無名指

3年一度的瀨戶內國際藝術祭今周末結束，朋友趕上秋季展期最後一周，剛回港就忍不住發作，「每日在碼頭等船等到絕望，上岸已沒心情看展。」這個藝術節的最大特色，是在四國瀨戶內海幾個島嶼之間遊走看展，往來交通當然是坐船。「旅客多船次少又不加班，從未試過上到下一艘船，最差試過從排隊到登岸花了4小時！」問到展出的藝術品，朋友瞬間興奮起來，忘了遭過的罪。



足夠熱愛，就不怕其中苦難，但真正考驗這份愛的，是北京故宮最近的「百年守護」特展。張擇端《清明上河圖》已有10年未展出了，文化愛好者與打卡人群蜂擁而至，很快網上就流傳「排8小時隊看2分鐘畫」的說法。近年很多博物館都對熱門展品實施「流水式觀賞」，以管控人潮；《清明上河圖》全長約5公尺，成年人正常步幅只需8步就走完，用2分鐘從頭到尾看一遍，未如理想但不算離譜。不可思議的是室外排8小時等候入殿，時間長就不用說了，北京初冬只有十幾度，有風的話更冷，惟有對藝術的熱情才能撐得住。



「百年守護」展期至12月30日，多數書畫珍品卻只展出2至4星期到10月尾。10月我去了波蘭看蕭邦鋼琴大賽，回來只剩最後一周去北京。上故宮網站一看，預約7天全部爆滿，我連去排隊的資格也沒有。



以前看展只會想自己「看不看得懂」，現在卻要考慮「看不看得到」。過去30年我看過3次《蒙羅麗莎的微笑》，從寥寥十數人近距離看，到隔着人群和防彈玻璃看（不到），竟已滄海桑田。（IG︰@tamkeiho）



譚紀豪