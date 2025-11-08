楊崢 - 「世界50最佳酒店」英倫揭曉 香港瑰麗酒店奪魁 曼谷四季酒店Capella Bangkok穩守三甲 | 崢活當下

自從3年前首屆「世界50最佳酒店」頒獎典禮在英國倫敦舉辦以來，已迅速成為極具代表性的業界指標。今屆首次將名單延伸至100名，更在10月中預先公布第51位至百位的排名；喜見「香港半島酒店」（54位）與「香港四季酒店」（86位）首次榜上有名。



上星期剛於倫敦前漁市場改建的華麗維多利亞式場館「Old Billingsgate」所舉行的最新一屆頒獎典禮，則概括了六大洲22個旅遊勝地的酒店。亞洲地區的代表佔了4成，歐洲緊接其後有17間，北美洲就有6間、而非洲就有3間，大洋洲與南美洲則分別有兩間；更有多達20個新入圍名單。雖然競爭激烈，亞洲酒店的表現仍然一枝獨秀。一向穩佔三甲的九龍海濱之傲，65層高樓的「香港瑰麗酒店」從去年的第3位一躍成為榜首，更奪下「亞洲最佳酒店」的殊榮。當宣布結果時，一身亮麗絲絨禮服現身的銷售和營銷總監Angus Pitkethley，一臉由衷的驚喜，他漲紅着臉頰慢慢踏上頒獎台，發表得獎感言時卻清晰有條理，談吐大方得體，彷似早已有所預備。



在記者會上，「世界50最佳酒店」內容總監Emma Sleight詢問是否預料到會得第一時，他微笑着回答說：「不，一點也不。當你檢視榜單時，能夠被包括在內真是不可思議。在過去的幾年裏，我們很幸運地進入了前三名，所以能成為第一名真的是一個極大的驚喜與榮譽。」他事後笑言，自己超過20年的公關技巧終於派上用場，所有感言皆是即興而發自內心，並期待回港後與超過650位同事共同分享屬於他們的光榮。他說：「我們在酒店有一個無懈可擊的團隊，他們不僅對待客之道充滿熱情，而且對香港也充滿熱誠。」



Emma表示：「這間非凡酒店置身於全球最繁華活力都會的心臟地帶，呈獻國際級服務及震撼人心的賓客體驗。進一步鞏固亞洲作為商務與休閒旅客奢華旅遊首選地點的領先地位。」香港入圍前50名的，還包括第十的「香港居舍」，以及首次上榜、排41位的「香港文華東方酒店」。而開業僅1年，便成功入圍（排名第14位）兼獲頒「最佳新酒店」獎，由三座庭院集結，只有42間四合院式套房的「北京前門文華東方酒店」，是首間上榜的中國內地代表；可見國內的酒店業發展已一日千里，可媲美世界頂尖水準。



亞、季軍是同位於泰國曼谷湄南河畔，相鄰左右卻風格迥異的「四季酒店」，及去年首名的「Capella Bangkok」。第4名則是位於意大利科莫湖西岸，由18世紀湖上別墅改建而成，只有24個房間，私隱度極高，以寧靜奢華而見稱的首屆世一「Passalacqua」度假勝地。作為唯一進入前5名的歐洲酒店，繼續保持「歐洲最佳酒店」的榮耀，並獲選為「最佳精品酒店」。而第5名則是今年迎來135年周年慶典，比新加坡更歷史悠久的經典代表「Raffles Singapore」。



「世界50最佳酒店」榜單由800名包括酒店經營者、旅遊記者和經驗豐富環球旅行者的匿名專家選民組成，並由13名地區學院主席任命。每名選民皆可提名過去兩年內給他們印象最深刻的酒店體驗，從而根據得分來排列。服務、設計、餐飲選擇、氛圍和地方感都被考慮在內，但決定性因素往往是人情味。在人工智慧極度普及的年代，這變得越來越有價值，正如某奢華頻道所提出的，「最好的酒店不僅僅是由設計師的內飾或遺產價值來定義的，而是由它們理解文化、地點和目的的能力來定義，從而培養真正的歸屬感。」這大概也是「瑰麗酒店」一向強調的「地道體驗（sense of place）」的哲思與價值，成就致勝關鍵。



楊崢



「世界50最佳酒店」內容總監Emma Sleight將今年的名單描述為「對來自六大洲22個目的地最佳物業的真正慶祝」，並期望守護和促進此活動未來的持續壯大及輝煌佳績。

與第10名「香港居舍」的團隊，行政董事Dean Winter（左）及集團品牌及策略行銷總監穆靜如（右二）等分享喜悅。

獲第2名佳績的「曼谷四季酒店」，亞太區公共關係與傳播區域總監Dan Schacter（左）及總經理Lubosh Barta喜上眉梢，深感榮幸。

「北京前門文華東方酒店」一上榜已穩佔第14名兼獲得「最佳新酒店獎」，總經理官浩成為中國內地的唯一代表。

開業6年，「香港瑰麗酒店」以其獨特的「A sense of Place」待客理念，已迅速成為香港標誌性的奢華酒店代表。