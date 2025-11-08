KellyChu - 8大地標光影匯演月底登場 旅發局「繽紛冬日巡禮」20米聖誕樹點亮中環 | Executive日記

由旅發局主辦嘅年度冬日盛事「香港繽紛冬日巡禮」今年重返中環，將於下周五至明年1月4日舉行，屆時皇后像廣場將化身成「聖誕天地」，設有20米高、相當於6層樓嘅巨型聖誕樹，活動臨近聖誕時更可以同聖誕老人見面。此外，中環8大地標建築物月底開始，將每晚為大家帶來一場沉浸視聽匯演，營造滿滿聖誕氣氛，點亮中環。



下周五開始，從港鐵中環站K出口往皇后像廣場花園，即能步入夢幻而閃亮嘅「聖誕天地」，環繞着精美聖誕樹裝飾與玩具主題擺設嘅巨型聖誕樹，勢成今個聖誕必到打卡點！而由12間聖誕小木屋組成嘅聖誕市集，更會緊接於本月28日登場，逢星期四至日及公眾假期在廣場舉行，帶來豐富多樣主題餐飲及應節精品，同時設有節日限定工作坊，讓市民旅客共度歡樂冬日時刻。



中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈，8幢中環地標建築，將於本月28日起每晚7︰30至10︰30，每30分鐘循環演出「光影匯．中環」。透過3D投影技術、燈光效果並配合節目音樂，展現多變立體嘅天使、雪人、馴鹿、禮物等節慶圖案，令現場轉變為一場絢麗視覺盛宴，彷彿置於夢境般嘅冬日世界。



置地公司更將連接聖誕天地嘅整條遮打道掛滿燈飾，將迷人聖誕景象延伸至中環街頭，打造成浪漫星光長廊。為營造全城節慶氛圍，旅發局亦與業界聯手推出至少超過300項優惠，吸引旅客市民在港共度佳節，帶旺消費。



旅發局主席林建岳表示，今年活動係陣容最鼎盛一年，希望營造濃厚節慶氛圍，鞏固香港作為亞洲冬日首選旅遊目的地嘅地位，推動節日經濟。



KellyChu



聖誕市集緊接於本月28日登場。