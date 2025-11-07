胡慧沖 - 曼谷人氣中菜 四面佛旁再現 | 筆泰沖動

在曼谷中菜界極具口碑嘅「文苑中菜」，最近正式喬遷新址。新店選址可謂地靈人傑——就喺距離四面佛只有兩步之遙、Grande Centre Point Prestige Bangkok酒店地面層。雖然酒店要到12月1日先全面開幕，但文苑已率先登場，頭兩日已吸引大批本地老顧客捧場，座無虛席。



新店空間更大、格局更闊落，裝潢延續文苑一貫典雅風格，餐廳氣氛高貴而不失親切。除咗經典招牌「花膠麵」依然人氣爆棚，樓上新推出嘅「佛跳牆」更成為全場焦點——用料極之澎湃，包括花膠、鮑魚、海參、瑤柱等珍貴食材，一盅可供六位享用，價錢約8,000銖，新張期內更推出七折優惠，誠意十足。



雖然香港旅客喺泰國未必會特別食中菜，但文苑早已成為曼谷港人圈子嘅熱門聚腳點，唔少香港明星、名媛、廚藝界人士都係常客。好多人都話，佢哋嘅花膠麵「比香港仲高質」，湯底濃郁、膠質厚重、入口黏唇，絕對係一碗充滿工夫嘅靚湯麵。



至於掌舵人文哥，一向以用心與堅持見稱。佢話新店只係一個開始，未來將計劃推出更多創新粵菜、辦大型宴席，甚至考慮開分店，真正喺曼谷「大展拳腳」。相信以文哥多年嘅經驗同對品質嘅執着，喬遷之後勢必再創高峰，成為泰國港式中菜嘅新標竿。



胡慧沖