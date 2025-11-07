Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 曼谷人氣中菜 四面佛旁再現 | 筆泰沖動

筆泰沖動
筆泰沖動
胡慧沖
2025-11-07 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　在曼谷中菜界極具口碑嘅「文苑中菜」，最近正式喬遷新址。新店選址可謂地靈人傑——就喺距離四面佛只有兩步之遙、Grande Centre Point Prestige Bangkok酒店地面層。雖然酒店要到12月1日先全面開幕，但文苑已率先登場，頭兩日已吸引大批本地老顧客捧場，座無虛席。

　　新店空間更大、格局更闊落，裝潢延續文苑一貫典雅風格，餐廳氣氛高貴而不失親切。除咗經典招牌「花膠麵」依然人氣爆棚，樓上新推出嘅「佛跳牆」更成為全場焦點——用料極之澎湃，包括花膠、鮑魚、海參、瑤柱等珍貴食材，一盅可供六位享用，價錢約8,000銖，新張期內更推出七折優惠，誠意十足。

　　雖然香港旅客喺泰國未必會特別食中菜，但文苑早已成為曼谷港人圈子嘅熱門聚腳點，唔少香港明星、名媛、廚藝界人士都係常客。好多人都話，佢哋嘅花膠麵「比香港仲高質」，湯底濃郁、膠質厚重、入口黏唇，絕對係一碗充滿工夫嘅靚湯麵。

　　至於掌舵人文哥，一向以用心與堅持見稱。佢話新店只係一個開始，未來將計劃推出更多創新粵菜、辦大型宴席，甚至考慮開分店，真正喺曼谷「大展拳腳」。相信以文哥多年嘅經驗同對品質嘅執着，喬遷之後勢必再創高峰，成為泰國港式中菜嘅新標竿。

胡慧沖

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
胡慧沖 - 曼谷 可愛新角落 | 筆泰沖動
　　曼谷入冬的氣氛漸濃，而Siam商圈最近多了一個挺可愛的新角落。這次是來自潮流玩具商POP MART的「POP LAND Exclusive Festive Event in Thailand」，也是品牌第一次在泰國舉辦的大型節慶活動。 　　整個展區橫跨Siam Paragon和Siam Center，佔地超過一千平方米，分成五個主題空間：有巨型角色登場的POP LAND城堡、泰國首棵PO
2025-11-14 02:00 HKT
筆泰沖動
胡慧沖 - 告別泰國皇太后 | 筆泰沖動
　　泰國皇太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）於2025年10月24日逝世，全國隨即進入哀悼期，政府宣布各地懸掛半旗30日，公務員須穿深色服裝哀悼一年，一般民眾亦被鼓勵在90天內穿深色衫。 　　皇太后詩麗吉被尊稱為「國民之母」，對泰國影響深遠。哀悼期間，社會氛圍頓時變得莊嚴肅穆，如今市面可見大量本地人甚至遊客都改穿素色衣服，尤以黑色為主，顯示出對皇太后的尊重。這種氛圍不但反
2025-10-31 02:00 HKT
筆泰沖動