KellyChu - 康文署冬日呈獻合家歡劇目 「冬日開懷集」系列9大精彩節目輪住睇 | Executive日記

康文署今年積極帶來數之不盡的精彩文化藝術節目，來到第四季更新推出「冬日開懷集」系列，由本月至明年2月將精選5個海外及4個本地合家歡節目，涵蓋舞蹈、音樂、雜技、戲偶、人偶音樂劇和多媒體演出等多種藝術形式。



首先以一場冒險旅程打頭陣，由日本飛行船劇團呈獻改編經典童話的人偶音樂劇《傑克與魔豆》（粵語配音版），與傑克勇闖巨人巢穴拯救公主。而西班牙奇異手創劇團的《太空小狗萊卡》則帶大家重回1957年，見證小狗萊卡成為太空探險家的歷程，反思生命的意義。還有加拿大無尾熊小子的《蚊仔發「樂」夢》，融合現場偶戲、電影攝影與現場音樂，每一場表演都是獨一無二的劇場視聽體驗。



想捧腹大笑的話，不要錯過首次來港演出的澳洲彎彎曲曲馬戲團，兩位演員在《搬屋bee bee》中化身蜂后和工蜂，以馬戲、雜技、音樂及舞蹈演繹山火後重建家園的故事，寓意環保與團結。日本間藝工場的當代馬戲作品《曙光之月》，講述一名女孩誤闖地下世界的奇幻旅程，結合雜技、舞蹈與視覺效果，震撼感官。



本地節目就包括聖樂巨匠韓德爾誕辰340周年神曲《彌賽亞》、R&T《花木蘭：合格女子養成記》、偶友街作《來回16000公里：小企鵝要回家》，及Free-To-Play《塑膠島上的怪誕家族》，各具特色，展現本地藝術創作的多元魅力。



KellyChu