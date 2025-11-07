Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 康文署冬日呈獻合家歡劇目 「冬日開懷集」系列9大精彩節目輪住睇 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2025-11-07 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

康文署今年積極帶來數之不盡的精彩文化藝術節目，來到第四季更新推出「冬日開懷集」系列，由本月至明年2月將精選5個海外及4個本地合家歡節目，涵蓋舞蹈、音樂、雜技、戲偶、人偶音樂劇和多媒體演出等多種藝術形式。

　　首先以一場冒險旅程打頭陣，由日本飛行船劇團呈獻改編經典童話的人偶音樂劇《傑克與魔豆》（粵語配音版），與傑克勇闖巨人巢穴拯救公主。而西班牙奇異手創劇團的《太空小狗萊卡》則帶大家重回1957年，見證小狗萊卡成為太空探險家的歷程，反思生命的意義。還有加拿大無尾熊小子的《蚊仔發「樂」夢》，融合現場偶戲、電影攝影與現場音樂，每一場表演都是獨一無二的劇場視聽體驗。

　　想捧腹大笑的話，不要錯過首次來港演出的澳洲彎彎曲曲馬戲團，兩位演員在《搬屋bee bee》中化身蜂后和工蜂，以馬戲、雜技、音樂及舞蹈演繹山火後重建家園的故事，寓意環保與團結。日本間藝工場的當代馬戲作品《曙光之月》，講述一名女孩誤闖地下世界的奇幻旅程，結合雜技、舞蹈與視覺效果，震撼感官。

　　本地節目就包括聖樂巨匠韓德爾誕辰340周年神曲《彌賽亞》、R&T《花木蘭：合格女子養成記》、偶友街作《來回16000公里：小企鵝要回家》，及Free-To-Play《塑膠島上的怪誕家族》，各具特色，展現本地藝術創作的多元魅力。

KellyChu

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
港鐵希望此舉可以鼓勵長者多外出活動，促進社區聯繫與凝聚力。
KellyChu - 港鐵11‧16長者日送暖 老友記免費乘車出遊 | Executive日記
　　下星期日（11月16日）係一年一度嘅長者日，港鐵公司為支持呢個向老友記致敬嘅特別日子，當日將為65歲或以上嘅長者提供免費乘車日，推動關愛便捷出行。合資格老友記凡使用樂悠咭、長者八達通或個人八達通，都可以免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士！ 　　港鐵表示，長者喺計劃行程嘅時候，除咗可使用MTR Mobile外，亦可使用「關愛共乘」手機應用程式內，專為「老友記」而設嘅「行程指南（簡易版）」功能，簡
2025-11-08 02:00 HKT
Executive日記
中銀義工帶領小學生一同參與保良局極限飆速盤體驗日活動。
KellyChu - 中銀香港第4年辦「義工週」 逾60活動惠及1.4萬人 | Executive日記
　　中銀香港為鼓勵員工身體力行支持社區活動，今年連續第4年舉辦「中銀香港義工週」，組織超過60項義工活動，逾6000名義工參與，服務時數超過16000小時，受惠社福機構人數超過14000人。 　　中銀香港在本月上旬全力策動多項運動相關的義工活動，成為全運會前哨，其中包括新興運動體驗日、越野馬拉松、活力嘉年華，以及多元化的工作坊，如瑜伽、芬蘭木柱、硬地滾球體驗和椅子操體驗等。服務對象涵蓋長者、
2025-11-07 02:00 HKT
Executive日記