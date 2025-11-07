李純恩 - 不信人時代 | 好好過日子

跟以前一起做傳媒的朋友聊天，說起新聞和假新聞。在AI攻城掠地的時代，真和假越來越難分辨，假作真時真亦假，因為疑真似假的事情太多，現在即使是真事也令人懷疑起來。



這自然也是因為上當上得太多，疑心便越來越重。以前有一種對任何事情都會產生疑問的人，但凡跟他說一件事，他便會先來一句：「係唔係真㗎！」遇到這種人很煩，你跟他說甚麼都要解釋，解釋又那麼多餘。但現在，或者在不久的將來，連我們自己都會變成這種人。



科技進步成這樣，帶給人類各種各樣的方便，包括了造謠的方便。劣幣驅逐良幣，海量的謊言也必驅逐真話。就拿照片來說，以前是「有圖有真相」，一張照片頂萬語千言。但在今天，有圖未必有真相，一張AI照片頂萬千謊言。



這大概也是起初覺得AI圖片挺有趣，現在卻開始討厭這些玩意的原因。這一類假東西不知分寸，只會越來越過分。如今看見一張照片一篇文章或者一條短片，甚至是你認識的人在網上對着你說話，只要內容稍微超出一點認知範圍，即使一切真實，也會懷疑是否AI造假。人與人之間、受眾和傳媒之間的信任感越來越薄弱。我們曾經非常討厭那種凡事懷疑的人，但漸漸的，我們也成了這種討厭的人。



以後大概只有兩種人，一種是無論你說甚麼都相信的人，另一種是無論你說甚麼都不相信的人。連造謠者也包括在其中。



李純恩