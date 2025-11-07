Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 靚水餃皮何處尋 | 好味大過天

梁家權
2025-11-07 02:00 HKT
生活 專欄
內容

　　今趟歐洲之行當然吃很多歐陸美食，但骨子裏始終覺得中式食品較愜意。10日流流長，肯定會思念港味，於是出發之夜專程到跑馬地「正斗」吃碗雲吞麵或水餃麵，炒碟乾炒牛河和飲一盅杏汁燉豬肺湯，超前補償鄉愁。

　　曾經比試過好幾間品牌的乾炒牛河，「正斗」喺各區店子炒得不差（機場店不計），而跑馬地店水準最穩定。吃乾炒牛河怎可能沒有橙色辣椒醬？人人都說「余均益」好，我倒覺得從前「左顯記」辣椒醬更香辣。有些店子放一樽辣椒醬在枱面，但客人要用力「chok」出來，麻煩透頂，有時醬料乾竭塞住樽口，有時因辣椒醬太稠，倒轉樽口也不會順滑流出。唯有「正斗」把辣椒醬盛在小罋內，方便至極（見圖）。

　　「正斗」的燉湯星期一至日有不同湯品選擇，星期日更有「廚師精選」，而杏汁燉豬肺湯則日日應市。其他湯品自己在家做不難，但是灌洗豬肺，白鑊爆炒將肺泡內殘餘物逼出及燒香，工夫煩到不堪，小時候幫母親做過兩次已怕怕，而「正斗」實在做得不錯，多年來自己亦不再費周章了。

　　點水餃麵時其實有點猶豫，因為稍後會在機場與謝氏夫婦會合，他倆在上水人脈縱橫，謝太「彩虹女士」父輩經營的麵廠當年出品更無人不讚，她常自言當今再找不到靚的水餃皮，所以縱使丈夫用靚筍尖、木耳、冬菰、鮮蝦仔、七分肥三分瘦豬肉、大地魚、胡椒粉，卻沒有好的麵皮，因此包不出好吃的水餃。果然，當她聽到我來機場前吃了水餃麵，一臉不以為然。

　　仍然認為當今雲吞麵的水準，一般來說勝過從前，但總有一些關節今不如昔。真不明白，點解做唔返以前的味道？

梁家權

