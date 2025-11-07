Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 香港警隊「外籍督察協會」解散 | 猛料阿Sir講古

猛料阿Sir講古
猛料阿Sir講古
何明新
2025-11-07 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　香港警務處有4個職員協會代表警員至警司不同職級，根據香港法例第232章《警隊條例》禁止警務人員為職工會會員，所以只可組織警察協會，分別為員佐級協會Junior Police Officers' Association（JPOA）、警務督察協會Police Inspectors' Association（PIA）、海外督察協會Overseas Inspectors' Association（OIA）和警司協會Superintendents of Police Association（SPA）。

　　在所有職級中，只有督察有兩個協會，分別為警務督察協會（PIA）和海外督察協會（OIA），回歸前警務督察協會稱為本地督察協會Local Inspectors' Association（LIA），而海外督察協會稱為Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察協會。憑回歸前名稱可知道協會是分別代表本地和外籍（主要是洋人）督察，背景不同，為爭取不同福利而各自成立協會，也隱藏了當時華人督察與外籍督察的「分野」。而事實上，外籍人員的福利和升職機會都比華人優越，特別是在「同聲同氣」的英治時期。

　　香港警隊在1941年日本佔領前，於英國本土和不同的殖民地招募年輕人到香港當警察，除少數管理層的警官外，主要是員佐級，即警員和警長。而於日本投降後，英國人重返香港，便重新開始從英國本土和英屬地方招募洋人來香港當警察，但只是督察級或以上，換句話說，外來的洋人全是警官，而最低級的警員只在本地、內地和巴基斯坦招募。

　　來港的洋人督察於1947年組織了協會，在二戰後的困難時期為會員爭取較好的福利，名為British Inspectors' Association（BIA）英籍督察協會，後改為European Inspectors' Association（EIA）歐籍督察協會和Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察協會；回歸後改為OIA。而本地督察和警司為爭取福利等，分別於1957年和1968年也組織了協會。而人數最多的員佐級也希望有一個協會，但一直爭取都不獲批，因英治政府不願見人數眾多的員佐級團結一起，直至1977年廉政公署用不公平手段針對他們，引發一連串轟動一時的不愉快事件，政府才允許員佐級組織協會及成立。

　　香港1997回歸祖國，香港政府於1994年後停止在香港以外地方招募外籍督察，留下來繼續為香港服務的大約900名洋督察因升職、離職或退休而離開該協會，而該協會的解散只是遲與早的數學問題，上月24日在該會只剩下5名會員的情況下，由該會主席總督察羅輝賢（Anthony William Lothian）帶領下宣布正式解散，他本人也隨即退休。直至本年10月，警隊仍有25名警司或以上階級的外籍人員，他們都是當年直接由英國或英屬地方直接招募來港當督察後晉升的。

　　該協會的解散是無可避免的「時代終結」，他們和他們先輩百多年來作出的貢獻是香港歷史重要的一部分。為此，警隊高層為其舉行了隆重而有意義的儀式，為協會解散畫上完美句號。

何明新
 

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
何明新 - 萬四長園 | 猛料阿Sir講古
　　國內國慶黃金周及中秋節8天假期，幾位朋友到港深度遊，其中一站是大埔。必到地點當然是1899年建的舊大埔警署，現已活化為「綠匯學苑」，該處是當年英國強租新界後，選定為行政中心，也引發新界村民反抗英國人入侵的「新界六日戰爭」。早於清朝，大埔已有大規模發展，1672年鄧氏族人建立大步墟（大埔舊墟）等，大埔亦成為區內水上交通樞紐，有客船來往潮州及汕頭等內地城市。 　　從舊大埔警署下山，有一小白鷺
2025-11-14 02:00 HKT
猛料阿Sir講古
何明新 - 皇家賭場 | 猛料阿Sir講古
　　最近講過「皇家香港警察」，當時也有「皇家賭場/檔」，但不是王室所賜，也不是指香港賽馬會，那時The Royal Hong Kong Jockey Club譯為「英皇御准香港賽馬會」。「皇家賭場」是指1990年代前在消防局、警署、郵政局和裁判處等政府建築物內的「非法」賭檔，參與賭博主要是公務員和與他們相熟的喜歡賭博人士（俗稱爛賭二），雖然70年代總督特派廉政專員公署ICAC成立，但不影響那些「皇
2025-10-31 02:00 HKT
猛料阿Sir講古