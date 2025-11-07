何明新 - 香港警隊「外籍督察協會」解散 | 猛料阿Sir講古

香港警務處有4個職員協會代表警員至警司不同職級，根據香港法例第232章《警隊條例》禁止警務人員為職工會會員，所以只可組織警察協會，分別為員佐級協會Junior Police Officers' Association（JPOA）、警務督察協會Police Inspectors' Association（PIA）、海外督察協會Overseas Inspectors' Association（OIA）和警司協會Superintendents of Police Association（SPA）。



在所有職級中，只有督察有兩個協會，分別為警務督察協會（PIA）和海外督察協會（OIA），回歸前警務督察協會稱為本地督察協會Local Inspectors' Association（LIA），而海外督察協會稱為Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察協會。憑回歸前名稱可知道協會是分別代表本地和外籍（主要是洋人）督察，背景不同，為爭取不同福利而各自成立協會，也隱藏了當時華人督察與外籍督察的「分野」。而事實上，外籍人員的福利和升職機會都比華人優越，特別是在「同聲同氣」的英治時期。



香港警隊在1941年日本佔領前，於英國本土和不同的殖民地招募年輕人到香港當警察，除少數管理層的警官外，主要是員佐級，即警員和警長。而於日本投降後，英國人重返香港，便重新開始從英國本土和英屬地方招募洋人來香港當警察，但只是督察級或以上，換句話說，外來的洋人全是警官，而最低級的警員只在本地、內地和巴基斯坦招募。



來港的洋人督察於1947年組織了協會，在二戰後的困難時期為會員爭取較好的福利，名為British Inspectors' Association（BIA）英籍督察協會，後改為European Inspectors' Association（EIA）歐籍督察協會和Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察協會；回歸後改為OIA。而本地督察和警司為爭取福利等，分別於1957年和1968年也組織了協會。而人數最多的員佐級也希望有一個協會，但一直爭取都不獲批，因英治政府不願見人數眾多的員佐級團結一起，直至1977年廉政公署用不公平手段針對他們，引發一連串轟動一時的不愉快事件，政府才允許員佐級組織協會及成立。



香港1997回歸祖國，香港政府於1994年後停止在香港以外地方招募外籍督察，留下來繼續為香港服務的大約900名洋督察因升職、離職或退休而離開該協會，而該協會的解散只是遲與早的數學問題，上月24日在該會只剩下5名會員的情況下，由該會主席總督察羅輝賢（Anthony William Lothian）帶領下宣布正式解散，他本人也隨即退休。直至本年10月，警隊仍有25名警司或以上階級的外籍人員，他們都是當年直接由英國或英屬地方直接招募來港當督察後晉升的。



該協會的解散是無可避免的「時代終結」，他們和他們先輩百多年來作出的貢獻是香港歷史重要的一部分。為此，警隊高層為其舉行了隆重而有意義的儀式，為協會解散畫上完美句號。



何明新

