林靜 - 鐘錶傳奇 | 紅棉樹下

林靜
2025-11-06 02:00 HKT
　　在瑞士日內瓦老城區的寧靜街巷中，藏着一座鐘錶愛好者的聖殿——百達翡麗博物館（Patek Philippe Museum）。這裏不僅陳列着時間的印記，更講述着人類追求精準與美的執着故事。

　　踏入博物館，彷彿進入一個時光隧道，從16世紀的古老時計到21世紀的複雜腕錶，500多年的時計歷史盡在眼前。館內收藏了超過2000件計時作品，不少金碧輝煌，它們見證了人類工藝的演進，從最初的袋錶到如今的腕錶，每一件都承載着當時的科技與美學成就。

　　博物館位於一棟建於1910年代末期的建築物，品牌在1975年購入作為旗下錶殼及錶帶製作工坊的基地。改建為博物館後，力求營造私人宅第溫暖又怡人的氛圍，讓人走進博物館中不僅大開眼界，同時也能感受到一股溫馨感。

　　館內亦重現了古老的製錶工坊，訪客可以親眼見到傳統製錶工具與技術，感受工匠們對完美的執着追求。這種將歷史與現實相連接的展示方式，讓冰冷的計時器人性化起來，即使對鐘錶的認識有限，也會看得津津有味。

　　我最喜歡位於3樓的16至19世紀古董藏品，一系列來自日內瓦、瑞士和歐洲鐘錶及琺瑯工藝，包括了許多在鐘錶史上留下濃墨重彩的傑作。

　　博物館的圖書館收藏了超過8000本與時間度量相關的專作，成為研究鐘錶歷史的學術寶庫。

林靜

