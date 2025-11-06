KellyChu - 迪士尼酒店首辦大閘蟹宴 | Executive日記

今年內地恢復直接向香港供應大閘蟹，市民大飽口福。香港迪士尼樂園酒店「晶荷軒」同香港迪士尼探索家酒店「雲龍軒」，首次推出大閘蟹宴，挑選肥美大閘蟹，巧妙設計多款蟹粉主題菜式，仲幫食客拆蟹，Kelly同朋友都食得笑逐顏開。



Kelly去咗晶荷軒享受「蟹公宴」，揀蟹好講究，每隻蟹公六両重，肉質結實，膏香濃郁，多到黏口。上菜嗰陣，侍應即場幫手開蓋、拆件，連寒涼嘅內臟亦先挑走，讓食客優雅地享受大閘蟹嘅鮮甜。餐單仲包括蟹粉小籠包，一咬滿溢矜貴蟹粉；又有蟹皇賽螃蟹，以手工拆出的矜貴蟹皇與蛋白同炒，口感滑嫩鮮香，仲有幾款都將蟹粉嘅鮮香發揮到極致。



席間，Kelly遇上香港迪士尼樂園高層莫偉庭（Michael Moriarty）同施保添（Tim Sypko）。成功令樂園十年來首度扭虧為盈嘅Michael，獲美國總部賞識，喺明年2月由香港行政總裁升任迪士尼體驗執行副總裁兼首席財務總監；而原任營運高級副總裁嘅Tim，就接任香港行政總裁一職，兩人喺香港生活多年，廣東話講得好好，親切又接地氣，Kelly祝願佢哋喺新崗位一切順利。



KellyChu



蟹粉海鮮蒸白玉。