KellyChu - 6間博物館「生日」 逾百項活動全月慶祝 香港博物館節「嘉年華」 大人細路同樂 | Executive日記

KellyChu
2025-11-06 02:00 HKT
生活 專欄
康樂及文化事務署今個月舉辦第11屆「香港博物館節」，開幕節目「繽Fun博物館嘉年華」喺上周六及日圓滿舉行，一連兩天活動吸引好多市民參加。Kelly見唔少家長帶同小朋友一齊嚟玩遊戲、體驗工作坊，現場仲有一些家庭遊客玩埋一份，好不熱鬧。

　　「繽Fun博物館嘉年華」重點活動之一是於鐘樓附近設置嘅巨大化桌遊，包括「棋妙博物館」、「『乒』紛大對戰」、「一人一筆接龍大派對」、「旱地冰球總動員」等，各項遊戲創新有趣，大人細路都玩得好開心。

　　康樂及文化事務署市場及業務拓展總監陳樂思話，大家可能都會覺得博物館給人「好認真」嘅印象，所以希望透過歡樂有趣方式，令公眾有不一樣感受，例如多個設施都有不同博物館元素滲在其中，讓參加者從而對博物館有更多認識，提高佢哋日後到訪興趣。

　　今年「香港博物館節」首次以「博物館慶典年」為主題，慶祝6間博物館「生日」，包括李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年、香港鐵路博物館40周年、香港文化博物館25周年，以及香港抗戰及海防博物館1周年。康文署轄下17間博物館及藝術空間將推出超過100項活動，誠邀市民一同參與6間博物館嘅「生日派對」。

