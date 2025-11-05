Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 蟹季 | 好好過日子

李純恩
2025-11-05 02:00 HKT
　　陽澄湖邊有句俗話叫作「秋風起，蟹腳癢」。說的是到了秋涼，颳起了秋風，湖裏的大閘蟹便呆不住，紛紛往南遷移。這時候的大閘蟹膏豐肉滿，千軍萬馬往南而去，沿途淘汰了老弱殘兵，最後到了崑山巴城地界，湖裏剩下的都是精壯分子。所以吃大閘蟹要吃陽澄湖蟹，陽澄湖蟹要吃巴城出品。

　　這說的當然是早年的事情，如今已沒有野生野長的大閘蟹，巴城的陽澄湖大閘蟹也都早已人工養殖，本來還用細網隔出湖田養蟹，如今為了湖水的水質良好，已開始在湖邊挖塘，再引入湖水養蟹。當地朋友說，挖塘養蟹因為面積小了，可加入供氧設備，對蟹的品質倒是更容易控制，出產也穩定了。

　　由於天時地利的關係，雖然全國許多地方都出產大閘蟹，但清水大閘蟹，依然以陽澄湖蟹質量最佳。往年這個時候我已帶朋友們去湖邊吃蟹，但今年閏六月，天熱的時間長，所以特地延遲到十一月底出發，那時候的螃蟹便真正像林黛玉說的那樣：「螯封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香」當其時也。

　　沒去陽澄湖之前當然也要吃蟹，在香港吃蟹，照例幫襯「林記永昌號」的老友阿LAM。這日跟他訂蟹的時候問今年蟹怎麼樣？他說今年蟹的質量很好，母蟹已十分成熟，隨着天氣轉涼，公蟹也會越來越好。前兩年因為海關檢疫的關係，大閘蟹不能由大陸直接運過來，必須要去韓國轉運才可進口香港。今年政策改變了，可以直接由大陸進口，所以運輸時間縮短了，運來的蟹更新鮮，成本因此降低，蟹價也相應調整。若去不了陽澄湖，在香港吃蟹也不錯。

李純恩

李純恩 - 不信人時代 | 好好過日子
　　跟以前一起做傳媒的朋友聊天，說起新聞和假新聞。在AI攻城掠地的時代，真和假越來越難分辨，假作真時真亦假，因為疑真似假的事情太多，現在即使是真事也令人懷疑起來。 　　這自然也是因為上當上得太多，疑心便越來越重。以前有一種對任何事情都會產生疑問的人，但凡跟他說一件事，他便會先來一句：「係唔係真㗎！」遇到這種人很煩，你跟他說甚麼都要解釋，解釋又那麼多餘。但現在，或者在不久的將來，連我們自己都會
2025-11-07 02:00 HKT
好好過日子
李純恩 - 小事 | 好好過日子
　　頭髮長了，去樓下髮型屋剪毛。跟洗頭小師傅聊天，原來他已在那裏工作了十年，他說十年一晃就過去了。這家髮型屋我幫襯得更久，三十四年了。 　　幫襯這麽久不為別的，只因為方便，要剪頭髮，下樓就是。有些朋友在這種事情上就沒這麽隨和，尤其是女人，她們若是用開了一家髮型屋，不管搬家搬得多遠，到時到候都會山長水遠回去幫襯做個頭髮，真是不辭辛勞，一點將就不得。 　　在生活上，每個人都會有些屬於自己的
2025-11-04 02:00 HKT
好好過日子