李純恩 - 蟹季 | 好好過日子

陽澄湖邊有句俗話叫作「秋風起，蟹腳癢」。說的是到了秋涼，颳起了秋風，湖裏的大閘蟹便呆不住，紛紛往南遷移。這時候的大閘蟹膏豐肉滿，千軍萬馬往南而去，沿途淘汰了老弱殘兵，最後到了崑山巴城地界，湖裏剩下的都是精壯分子。所以吃大閘蟹要吃陽澄湖蟹，陽澄湖蟹要吃巴城出品。



這說的當然是早年的事情，如今已沒有野生野長的大閘蟹，巴城的陽澄湖大閘蟹也都早已人工養殖，本來還用細網隔出湖田養蟹，如今為了湖水的水質良好，已開始在湖邊挖塘，再引入湖水養蟹。當地朋友說，挖塘養蟹因為面積小了，可加入供氧設備，對蟹的品質倒是更容易控制，出產也穩定了。



由於天時地利的關係，雖然全國許多地方都出產大閘蟹，但清水大閘蟹，依然以陽澄湖蟹質量最佳。往年這個時候我已帶朋友們去湖邊吃蟹，但今年閏六月，天熱的時間長，所以特地延遲到十一月底出發，那時候的螃蟹便真正像林黛玉說的那樣：「螯封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香」當其時也。



沒去陽澄湖之前當然也要吃蟹，在香港吃蟹，照例幫襯「林記永昌號」的老友阿LAM。這日跟他訂蟹的時候問今年蟹怎麼樣？他說今年蟹的質量很好，母蟹已十分成熟，隨着天氣轉涼，公蟹也會越來越好。前兩年因為海關檢疫的關係，大閘蟹不能由大陸直接運過來，必須要去韓國轉運才可進口香港。今年政策改變了，可以直接由大陸進口，所以運輸時間縮短了，運來的蟹更新鮮，成本因此降低，蟹價也相應調整。若去不了陽澄湖，在香港吃蟹也不錯。



李純恩