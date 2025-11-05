陳紫敏 - 萬聖節另類故事 | 營爆生活

每年的10月31日，即是西方的萬聖節，故事主題總圍繞着「鬼怪」元素，不少商店均利用萬聖節作為廣告宣傳，另外就連幼稚園的小朋友也會有裝扮環節或「Trick or Treat」活動。



在北美，萬聖節街上不難發現有很多可愛「小怪物」手執一個南瓜袋，逐家逐戶敲門「攞糖」。除了這個習俗，在街上還會「欣賞」到不同「屋主」為其家居精心設計及布置的萬聖節裝飾，可用一句「目不暇給」來形容。



萬聖節歡樂鬼怪元素背後亦有另類故事，不是鬼怪故事，而是「雪中送炭」的故事。話說由於美國聯邦政府轄下「美國營養補充援助計劃」（SNAP，俗稱食物券）暫停發放，不少網民提議於萬聖節的「Trick or Treat」除了準備糖果外，也可考慮放一些如包裝蛋糕、包裝麵、意粉、包裝水果等食物，好讓一些有食物援助需要的貧窮家庭得到支持，希望在節日下也能做到多分享一點。



此外萬聖節還有教育故事，一些家長為了減少兒童於節日中進食過多糖果或朱古力，分享了一些以「萬聖節」包裝的食物代替糖果，如鬼怪水果，即是將「眼睛」貼紙黐上水果或配以鬼怪禮物包裝袋等。另外還會將芝士三文治加入蝙蝠形狀的紫菜，變成「鬼怪三文治」。



雖然萬聖節從來不是一個普世歡騰或值得慶祝的日子，但節日背後帶着分享、關懷及健康元素，總是讓人感到窩心。



美國註冊營養師

香港營養師協會正式會員

陳紫敏