Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 西九「自由爵士音樂節」明起上演 爵士教父聯新生代鋼琴家二重奏 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2025-11-05 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　西九旗艦大型音樂盛事「西九演藝呈獻：自由爵士音樂節」，將於明天至周日喺西九文化區自由空間大盒舉行。今年音樂節匯聚接近200位來自巴西、內地、意大利、日本、韓國、泰國及英國等地爵士樂手，其中包括本地爵士教父羅尚正（Ted Lo）與新生代鋼琴家張貝芝（Joyce Cheung）、COLLAR成員邱彥筒（Marf）及陳泳伽（Winka）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、英國爵士鋼琴新星Joe Webb等，帶領樂迷探索全新聲音和爵士體驗。

　　Ted Lo是次破天荒首度與Joyce Cheung聯手，於周四晚上8時半呈獻二人首個鋼琴二重奏音樂會。兩位音樂家將演繹精選原創作品，並重新編曲多首耳熟能詳嘅旋律。樂迷記得別錯過這場跨越背景與世代嘅同台演出。本屆音樂節亦一如以往呈獻多場免費節目，接近40場精彩演出將於西九藝術公園大草坪、海濱西草坪及留白Livehouse上演，陣容同樣鼎盛，包括大友良英（Otomo Yoshihide）、泰國人氣女聲mindfreakkk、美籍華裔音樂家李帶菓、香港知名音樂人包以正及雷柏熹。

KellyChu

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
KellyChu - 麥當勞再上架趣致「薯條雨傘」 | Executive日記
　　麥當勞App今個夏天推出咗一把薯條透明雨傘，一上架就火速售罄，好受歡迎。為回應粉絲嘅熱情，麥當勞App而家再推出新一批薯條透明雨傘，更可於全線麥當勞餐廳換購！ 　　初秋天氣陰晴不定，只要打開薯條透明雨傘，即可看見薯條猶如從天而降，一於以美觀和實用性並重嘅薯條透明雨傘，為生活注入朝氣和活力喇。App會員由即日上午11時起，可於麥當勞App優惠頁面以100分加$68或500分加$56換購薯條
2025-11-05 02:00 HKT
Executive日記
陳百里指，要令保障消費者權益的工作發揮最大效用，傳媒角色至關重要。
KellyChu - 消委會消費權益新聞報道獎 星島新聞集團奪4項殊榮 | Executive日記
由消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」，昨天舉行頒獎禮，今屆有35間傳媒機構參加，收到共466份參賽作品。星島新聞集團奪得4項殊榮，包括旗下《星島申訴王》分別於新聞影片獎—短片獲得銀獎、專題特寫獎獲得銀獎，更晉身年度大獎最後五強！《星島日報》則於「新聞攝影」組別入選最後五強。 陳百里：保障消費權益 &nbsp;傳媒至關重要 　　署理商務及經濟發展局局長陳百里擔任頒獎典禮主禮嘉賓，
2025-11-05 02:00 HKT
Executive日記