KellyChu - 西九「自由爵士音樂節」明起上演 爵士教父聯新生代鋼琴家二重奏 | Executive日記

西九旗艦大型音樂盛事「西九演藝呈獻：自由爵士音樂節」，將於明天至周日喺西九文化區自由空間大盒舉行。今年音樂節匯聚接近200位來自巴西、內地、意大利、日本、韓國、泰國及英國等地爵士樂手，其中包括本地爵士教父羅尚正（Ted Lo）與新生代鋼琴家張貝芝（Joyce Cheung）、COLLAR成員邱彥筒（Marf）及陳泳伽（Winka）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、英國爵士鋼琴新星Joe Webb等，帶領樂迷探索全新聲音和爵士體驗。



Ted Lo是次破天荒首度與Joyce Cheung聯手，於周四晚上8時半呈獻二人首個鋼琴二重奏音樂會。兩位音樂家將演繹精選原創作品，並重新編曲多首耳熟能詳嘅旋律。樂迷記得別錯過這場跨越背景與世代嘅同台演出。本屆音樂節亦一如以往呈獻多場免費節目，接近40場精彩演出將於西九藝術公園大草坪、海濱西草坪及留白Livehouse上演，陣容同樣鼎盛，包括大友良英（Otomo Yoshihide）、泰國人氣女聲mindfreakkk、美籍華裔音樂家李帶菓、香港知名音樂人包以正及雷柏熹。



KellyChu