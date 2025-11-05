KellyChu - 消委會消費權益新聞報道獎 星島新聞集團奪4項殊榮 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

由消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」，昨天舉行頒獎禮，今屆有35間傳媒機構參加，收到共466份參賽作品。星島新聞集團奪得4項殊榮，包括旗下《星島申訴王》分別於新聞影片獎—短片獲得銀獎、專題特寫獎獲得銀獎，更晉身年度大獎最後五強！《星島日報》則於「新聞攝影」組別入選最後五強。

陳百里：保障消費權益  傳媒至關重要

　　署理商務及經濟發展局局長陳百里擔任頒獎典禮主禮嘉賓，他說：「要令政府和消委會在推動保障消費者權益的工作發揮最大效用，傳媒角色至關重要，透過專業和客觀報道，深入探討與消費者相關的議題，不但為香港廣大市民『長知識』，亦有助公眾加強自我保護意識，對維護市場信心發揮關鍵作用。」

　　《星島申訴王》憑着「獨家放蛇追蹤演唱會『假飛黨』 騙徒被踢爆露真面目」，在新聞影片獎—短片組別獲得銀獎。團隊鍥而不捨放蛇引出假飛黨成員現身，記者當場與騙徒對質，拆解真假門票區別，讓市民引以為戒，避免中招。

　　此外，《星島申訴王》系列報道「北上買餸消費陷阱多」，亦於專題特寫獎組別獲得銀獎及年度大獎最後五強。報道一連四集探討港人北上買餸陷阱，踢爆內地街市檔主以真空包裝，方便港人帶生肉過關；另外又揭開水貨客將北上買餸帶返香港變成生意，揭示當中法律責任和食安問題。

　　而《星島日報》攝影記者吳艷玲則以作品「瘋狂購物」，於「新聞攝影」組別入圍最後五強。

KellyChu

星島新聞集團旗下《星島申訴王》和《星島日報》共奪得4項殊榮。
星島新聞集團旗下《星島申訴王》和《星島日報》共奪得4項殊榮。
