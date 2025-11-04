林國誠 - 三元不敗 | 五里山

當實地堪察得陰陽二宅的案例越多，才能引證自己所學的理論是否真確。從這幾個星期分享過的案例，由只把墓碑修改了15度到最當運的線度，家族集團三數年間破產入獄。又如上星期提及的超級鉅富祖墓葬下等了幾十年，時間一到便一發如雷。



睇過幾個大家族的祖墓發跡的不同的時間性是相當脗合一致。亦看過一個家族在六七十年代前亦是非常顯赫，從上海一直發跡到香港，我相信祖輩亦非常篤信堪輿，在香港南區一公墓找到了墓地，巒頭形局得山得水，四獸俱全，確實在1930年間，家族生意很多元化，涉及不同行業，後來更將家族大部分成員都遷葬在同一排，十分歸一。除了方便拜祭，當運時實在勢如破竹。但風水是講時間性的，當元運一過就會反主不吉，就是眼見當進入70年後，龍頭行業趨勢已經轉移。因為本身是得勢的龍局，雖退步很快但沒有犯煞，還是可以。要達長期興旺，在風水學常說運過即逝。所以有說富不過三代，就是因為元運的過去，以上的例子是將所有的雞蛋放在同一個籃裏，即是大部分仙人放同一地方同一個坐向。



在風水學有大家夢寐以求的名字——三元不敗。三元不敗切切實實是玄空派學名，三元即上中下三個元運，每個元運60年合共180年。沒有二元不敗，每元90年運。無論是二元或三元，總之能在180年間保持優勢，起碼不敗退。



但在香港見到何止三元，富過千年不退，大有人在。亦有只發一代。所以有很多學理囊括。發過千年的當然有清楚的原因，絕不含糊，但對我們都市人，能發10年20年已經非常期待。這亦有明確的條件出現。這就是我多年沉迷風水的原因。



