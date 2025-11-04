Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 三元不敗 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
2025-11-04 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　當實地堪察得陰陽二宅的案例越多，才能引證自己所學的理論是否真確。從這幾個星期分享過的案例，由只把墓碑修改了15度到最當運的線度，家族集團三數年間破產入獄。又如上星期提及的超級鉅富祖墓葬下等了幾十年，時間一到便一發如雷。

　　睇過幾個大家族的祖墓發跡的不同的時間性是相當脗合一致。亦看過一個家族在六七十年代前亦是非常顯赫，從上海一直發跡到香港，我相信祖輩亦非常篤信堪輿，在香港南區一公墓找到了墓地，巒頭形局得山得水，四獸俱全，確實在1930年間，家族生意很多元化，涉及不同行業，後來更將家族大部分成員都遷葬在同一排，十分歸一。除了方便拜祭，當運時實在勢如破竹。但風水是講時間性的，當元運一過就會反主不吉，就是眼見當進入70年後，龍頭行業趨勢已經轉移。因為本身是得勢的龍局，雖退步很快但沒有犯煞，還是可以。要達長期興旺，在風水學常說運過即逝。所以有說富不過三代，就是因為元運的過去，以上的例子是將所有的雞蛋放在同一個籃裏，即是大部分仙人放同一地方同一個坐向。

　　在風水學有大家夢寐以求的名字——三元不敗。三元不敗切切實實是玄空派學名，三元即上中下三個元運，每個元運60年合共180年。沒有二元不敗，每元90年運。無論是二元或三元，總之能在180年間保持優勢，起碼不敗退。

　　但在香港見到何止三元，富過千年不退，大有人在。亦有只發一代。所以有很多學理囊括。發過千年的當然有清楚的原因，絕不含糊，但對我們都市人，能發10年20年已經非常期待。這亦有明確的條件出現。這就是我多年沉迷風水的原因。

林國誠

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
林國誠 - 兩個好日子 | 五里山
　　今個星期有兩個在乙巳年很特別好有利益的日子，讀者善加運用可加強下半年的運氣，有運與否，我一直認為是和個人的福報和累積功德有關。如果福報不多夠，遇到逆境和災禍便無險可守，潰不成軍。所以就從今日起每天都做一點善事。今日在藏傳佛教是四個大聖日其中的一個佛陀天降日，簡單說佛涅槃後數月，太多弟子思念，懇請神通第一的目犍連尊者往天界向佛祈請回人間，釋尊答應在7天後返回人間。當帝釋天和眾菩薩持寶傘法幢護送世
2025-11-11 02:00 HKT
五里山
林國誠 - 下等先生通山走 | 五里山
　　要學習上乘的堪輿學根本是沒有便法，除了有真實師承和自己的努力，反而天份不是最重要。我可以同大家分享，風水學最起碼先要有腳力，唔行山功夫一定唔會高。自古的地師，和所有古籍都是過去先賢用腳行出來的結集，沒有用腳行過寫不出曠世巨著，我們不行過又如何明白著書者的心意。不論是陰陽二宅，都是要有巒頭功夫，不能說我單看陽宅，陽宅要求的巒頭功夫和陰宅無別。 　　看見我有些前輩師長，八十幾歲和七十幾歲的仍
2025-10-28 02:00 HKT
五里山