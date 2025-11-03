朱小新 - 馬拉松新政（一） | 北漂見聞

隨着跑步運動在內地普及，過去十幾年各類馬拉松賽事逐年增加，「跑馬」成為中產生活方式的標誌之一。筆者作為多年的跑步愛好者，亦時不時會在過去的專欄中分享全國各地跑馬的心得與見聞。



然而，近年來隨着賽事數量激增，各類問題也不斷出現。例如，賽事組織協調混亂、報名過程中參賽名額抽籤及「慈善」名額出售環節不透明、賽事財政入不敷出等。另外，由於部分省市賽事頻密舉辦，周末及節假日動輒封閉城市主要道路半日甚至全日，亦屢遭當地居民投訴。



針對上述情況，上周末（10月31日）中國田徑協會發布一份《關於進一步規範馬拉松賽事相關工作的通知》，對相關問題作出具體規定。



根據新規定，日後各地在賽事籌劃時，應切實考慮參賽需求、資金籌措和城市承載能力，合理規劃賽事規模；各類賽事將加強對主辦方的問責，包括流程管理、與當地各政府部門協調、風險防範及應急處置等；在賽事名額的安排上，公眾參賽名額原則上不低於賽事總規模的九成，嚴厲打擊倒賣名額、名額詐騙等違法行為。



針對賽事封路擾民，新規亦給出指引，要求主辦方制訂專項方案，最大限度降低對城市運行的干擾。包括：動態規劃賽道封控、壓縮封路時間、科學設置車輛繞行路線。



另外值得注意的是，新規對「文明參賽」也提出要求，包括要明確服裝要求及行為準則，引導約束參賽者聚焦運動本身，杜絕藉賽事引流吸睛或表達不合理訴求。此條或使得日後馬拉松賽場再無各類創意「扮鬼扮馬」選手，讓賽事少了幾分輕鬆與活力。



北京拼搏港青

朱小新