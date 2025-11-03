張諾 - 兩年後越南看歌劇 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
2025-11-03 02:00 HKT
　　幻想在2027年，夜遊河內西湖（Ho Tay），置身恍似大貝殼的建築內，看浦契尼的《杜蘭朵》，這部以東方為背景的西方歌劇，在這個東方獨特的空間裏演出，特別讓我感動⋯⋯

　　幻想完畢，現實是，這一座歌劇院正在建造中，正慢慢從水面升起，陶瓷立面在夕陽下閃爍着母貝光澤，這不僅是歌劇院，更是建築與自然對話的詩篇。

　　位於河內西湖畔的音樂島（Isola della Musica），由建築大師倫佐．皮亞諾設計的漂浮歌劇院，自2025年動工以來便備受全球矚目。穿過蓮花池環繞的景觀公園，這座造價5億美元的文化綜合體在夜色中宛如一顆發光的珍珠。

　　音樂島歌劇院矗立在西湖與潭池湖之間的人工島上，其設計靈感源自河內西湖悠久的珍珠養殖歷史。

　　建築外觀採用母貝般的曲面造型，陶瓷瓦片組成的像素化外立面，在不同光線下變換着色彩。

　　皮亞諾的設計團隊通過移除13347平方米的原有土地，重新連接了西湖與潭池湖，使建築彷彿從水中自然生長而出。

　　這不僅是建築的奇觀，更是生態與建築的巧妙結合。

　　薄型肋狀混凝土結構構成的三維懸鏈曲面，讓整個建築如蛋殼般輕盈卻堅固。這種完全受壓的結構系統，既節省材料，又創造出寬敞無柱的內部空間。

　　這座奪目的歌劇院將於2年後開幕，屆時有理由去一趟越南，步入1800席的歌劇院大廳，看一場激動人心的歌劇。

張諾

任意行