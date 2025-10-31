黃詩詩 - 香港國際美酒展即將開鑼 | 詩詩酒樂園

香港國際美酒展再度回歸，今年將於11月6~8日於香港會展舉行。由香港貿易發展局主辦，雲集來自21個國家同地區、超過620間展商參展，包括葡萄酒、中國白酒、日本清酒、啤酒、氈酒、威士忌、低酒精及0酒精飲品等。今年還增設全新展區「環球烈酒專區」，有來自10個國家和地區烈酒，仲有6個「中國十大白酒品牌」參展商參展。展會期間將舉行多場由世界級葡萄酒大師、侍酒師或業界專業人士主持的品酒會、酒類行業會議、美食配對環節、比賽和頒獎禮等。



參加了發布會，試了多款特別的美酒，例如有本地釀造的果酒Thence，有多款果味，包括白桃、香梨加菊花及金柚等。還有多款本地氈酒品牌，例如無名氏、Two Moons、悠悠我心及白蘭樹下等。另外還有中國釀造的清酒鯨綌清酒。現場除了有即飲罐裝雞尾酒外，還有即時調製的特色雞尾酒。葡萄酒還有多個國家，包括阿根廷、中國、匈牙利、澳洲、智利、捷克、俄羅斯和西班牙等。在現場試了中國2800米高海拔的香格里拉葡萄酒，還有多款特色匈牙利葡萄酒等。至於中國白酒方面，我還試了茅台及洪家班系列的中國白酒等，各具特色！多謝大會邀請，我會於11月7日下午5~6時作一場私人導賞團，邀請大家參加，希望到時見到大家！11月8日更歡迎公眾人士參觀，喜歡葡萄酒及烈酒的朋友不要錯過呀！



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩