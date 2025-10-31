胡慧沖 - 告別泰國皇太后 | 筆泰沖動

泰國皇太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）於2025年10月24日逝世，全國隨即進入哀悼期，政府宣布各地懸掛半旗30日，公務員須穿深色服裝哀悼一年，一般民眾亦被鼓勵在90天內穿深色衫。



皇太后詩麗吉被尊稱為「國民之母」，對泰國影響深遠。哀悼期間，社會氛圍頓時變得莊嚴肅穆，如今市面可見大量本地人甚至遊客都改穿素色衣服，尤以黑色為主，顯示出對皇太后的尊重。這種氛圍不但反映在服裝上，連廣告宣傳、商場布置、音樂聲效也變得低調。



娛樂與旅遊方面，泰國雖然對遊客保持開放，但活動普遍收斂。戲院依然營業，不過避免過度歡樂的宣傳；原本熱鬧的Centralworld萬聖節活動宣布取消，但也有個別商場繼續進行有關活動；夜生活與音樂表演同樣有所縮減。



在消費層面，民眾傾向避免奢華慶祝或大肆娛樂，導致餐飲、娛樂及零售業短期內生意略受影響。不過日常生活依然維持，商店、餐廳、交通運作正常，市面沒有出現混亂。外國旅客只需注意衣着與舉止，便能如常觀光。至於即將舉行的一年一度水燈節，根據政府所講，因為這是一個傳統的文化節日，所以亦都會低調舉行，而不會取消。至於聖誕、新年期間，屆時已過了首三十天，估計依然會有節日活動，但可能會低調少少。總括來說，皇太后辭世令泰國社會進入一段莊重的哀悼期，市面氛圍低調而穩定。雖然娛樂與節慶活動有所收斂，但整體經濟與生活秩序依然如常，反映出泰國社會在悲痛中依舊保持平和與穩定。



胡慧沖