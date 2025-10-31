麥華章 - 旺丁旺財盛事經濟 | 玫瑰人生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章
2025-10-31 02:00 HKT
　　作為年度盛事的香港美酒佳餚巡禮經已落幕，這屆旺丁旺財，無論人流消費均勝去年，一連4天的活動吸引約16.3萬人次進場，每日入場人士比去年增逾3成，擺攤位的商戶亦話銷情理想，生意比去年升4至5成，獲如此帶動盛事經濟佳績，主辦單位旅遊發展局居功至偉，而背後領軍策劃者，乃今年重返旅發局出任主席的林建岳及重任總幹事的劉鎮漢，2人功不可沒。

　　今年美酒佳餚巡禮為何成功，坊間媒體已有詳細評述，我不在此多贅，但對酷愛美酒佳餚的我來說，今年重現品味館、尊尚名酒區及名氣美食街加強陣容，無疑增加莫大吸引力，尤其品味館請來5位星級名廚聯手打造「品嚐非凡：超粵之味」的限定晚宴，配搭精挑佳釀，更彰顯香港美食之都的美譽。

　　開幕當晚，我獲邀出席此盛宴。5位名廚聯手炮製共8道菜式，先來是10手聯乘巧製前菜拼盤，內有魚香帶子指橙杯、潮汕馬友魚飯撻、八珍甜醋慢滷鮮鮑魚、清酒腐乳鵝肝凍及麻辣奶油蝦點心；接着陸續上桌有香港JW萬豪酒店萬豪金殿鄧家濠的薑蔥汁生煎蟹鉗、首爾甜蜜蜜鄭智善的八寶灌湯包、北京潮上潮（朝陽）張一峰的陳年老菜脯燴花膠、倫敦金滿樓Andrew Wong的千層玉帶脆瑤柱頂湯、香港唐人館張嘉裕的城寨叉蛋飯、鄧家濠的柱侯牛小排伴貓耳朵，壓軸是鄭智善的拔絲甜品紫醉金迷。

　　5位名廚是夜盡顯廚藝去征服賓客的味蕾，以精緻帶創意的烹調技巧演繹並超越傳統粵菜滋味，給大家在味覺上帶來豐盛的滿足。當晚另一驚喜是：前政務司長唐英年即席送出6公升巨型裝法國名釀1988 Chateau Pichon Lalande紅酒，可倒出150杯，供是夜12圍賓客品嘗；岳少亦不甘後人，送出6公升裝法國名釀1989 Chateau Palmer給大家助興，而海洋公園主席龐建貽也送出9公升裝2012法國名釀「靚次伯」（見圖），讓大家不醉無歸。

