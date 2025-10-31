Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮應謙 - 我的長沙造型寫真日記 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
2025-10-31 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　自從高鐵開通以來，我一直聽朋友說長沙已經變成香港人旅行的後花園，這次我終於有機會親身走一趟。一般人到長沙，大多會去湖南省博物館看看馬王堆的歷史文物，或者到黃興路步行街感受一下「中國娛樂之都」的熱鬧氣氛。

　　不過，我做媒體研究，當然要來一場更深入的體驗。這次朋友幫我安排了參觀直播現場、明星拍攝場地等，當然我也不能錯過去專業攝影工作室定制個人寫真。其實我在不同城市都拍過類似的照片集，但這次的經歷特別難忘，因為我長沙的朋友都曾經參與湖南衛視、芒果台等各種節目製作，在她們專業的指導下，整個過程特別講究。

　　分享一下過程：出發前一個星期，朋友就開始幫我準備，首先要選好造型。我大概挑了七、八個不同風格，然後構思每個造型需要的服裝和道具。由於自己能帶的衣服有限，必須預先在攝影棚挑選服裝，而我要求的「古靈精怪」服飾還要提前網購並寄到工作室，道具也要預先製作和訂購。

　　拍攝本身也很講究。前一晚要先敷面膜，第二天一早化妝，再試穿服裝。第一個造型是正規的「官方證件照」，之後才是我的現代風、華麗風、夢幻風等，每個造型都要重新化妝、換場景、調燈光、換道具和服裝，陣仗十足。全程4小時有4個工作人員，包括攝影師、化妝師、服裝師和布景師等。我的朋友本身是攝影師，也幫我拍了一輯花絮和寶麗來照片。

　　細節就不說了，我想說的是，花樣男生不妨多試這種另類的旅遊選擇，真的很值得嘗試。

馮應謙

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
馮應謙 - 唇周黑沉除色還原全攻略 | 花樣男教授
　　這周我終於下定決心，去解決唇周積聚已久的黑色沉澱物。嘴唇最外圍顏色暗沉的原因很多，有些是遺傳，有些是健康問題，比如腸胃不好，或中醫說的脾胃虛、缺乏維他命C，這些都可能讓唇邊變黑。當然，也有生活習慣的影響，比如喝太多咖啡、皮膚太乾導致角質堆積，最終形成色素沉澱。運動的人常常忘了給嘴唇防曬，長期受紫外線照射，也會讓唇色加深。我自己是會用有色唇膏的花美男，長期用化妝品令化學成分累積，加上晚上常常忽略
2025-11-07 02:00 HKT
花樣男教授
馮應謙 - 經濟時尚和香水潮流 | 花樣男教授
　　世界各地通脹高企，理論上化妝品、護膚品應該都會相繼加價，但我個人感覺價格並沒有升得很厲害。反而，不斷有新的日本、韓國價廉物美的化妝品牌推出，吸引年輕人市場。國內市場也一樣，在北京逛主打年輕人的商舖，在我面前的，大多是主打低價市場的國產品牌。不要以為便宜就沒有品質。以護膚品為例，現在市場主打的產品，和一般國際名牌已經無異。A醇乳霜、含維他命E的保濕乳、有維他命B5的紓緩霜通通都有，而且分類更細緻
2025-10-24 02:00 HKT
花樣男教授