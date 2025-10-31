馮應謙 - 我的長沙造型寫真日記 | 花樣男教授

自從高鐵開通以來，我一直聽朋友說長沙已經變成香港人旅行的後花園，這次我終於有機會親身走一趟。一般人到長沙，大多會去湖南省博物館看看馬王堆的歷史文物，或者到黃興路步行街感受一下「中國娛樂之都」的熱鬧氣氛。



不過，我做媒體研究，當然要來一場更深入的體驗。這次朋友幫我安排了參觀直播現場、明星拍攝場地等，當然我也不能錯過去專業攝影工作室定制個人寫真。其實我在不同城市都拍過類似的照片集，但這次的經歷特別難忘，因為我長沙的朋友都曾經參與湖南衛視、芒果台等各種節目製作，在她們專業的指導下，整個過程特別講究。



分享一下過程：出發前一個星期，朋友就開始幫我準備，首先要選好造型。我大概挑了七、八個不同風格，然後構思每個造型需要的服裝和道具。由於自己能帶的衣服有限，必須預先在攝影棚挑選服裝，而我要求的「古靈精怪」服飾還要提前網購並寄到工作室，道具也要預先製作和訂購。



拍攝本身也很講究。前一晚要先敷面膜，第二天一早化妝，再試穿服裝。第一個造型是正規的「官方證件照」，之後才是我的現代風、華麗風、夢幻風等，每個造型都要重新化妝、換場景、調燈光、換道具和服裝，陣仗十足。全程4小時有4個工作人員，包括攝影師、化妝師、服裝師和布景師等。我的朋友本身是攝影師，也幫我拍了一輯花絮和寶麗來照片。



細節就不說了，我想說的是，花樣男生不妨多試這種另類的旅遊選擇，真的很值得嘗試。



馮應謙