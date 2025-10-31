鄧達智 - 油炸鬼 X 熱可可 | 智智樂GO

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智
2025-10-31 02:00 HKT
　　此油炸鬼不同彼油炸鬼，乃西班牙油炸鬼Churros（肥大，盤龍鱔形狀類別）。早餐時份，來一客剛出油鑊，熱辣辣配搭原裝西班牙杰撻撻熱可可同吃……啊，直是在下對西班牙最心切之一的思念。

　　細探西班牙人（尤其南部Andalusia）樂此不疲，每天早餐或下午茶，經歷世代時光荏苒，不被摧毁不單止，受歡迎程度有增無減，更出口世界各國，被譽為除大鑊飯Paella之外，最具代表性及認受性的西班牙小吃。

　　反觀「原產地」中國（傳說其一：葡萄牙人於明朝年間，從澳門帶回伊比利亞半島。其二西班牙人從殖民地菲律賓學得泉州華僑製作手法，帶回西班牙），以香港為例，多年前實行取消大排檔（後來又被返生），亦禁止在顧客可看到油炸過程的油鑊，油炸鬼、鹹煎餅、牛脷酥慘遭巨變，成為暗中製作「走鬼」行為，久而久之充滿民間生氣熱氣騰騰「油器」，變相睇見唔開胃「隔夜油炸鬼」！

　　內地情況同樣惡劣，曾經風行一時「外銷轉內銷」，從1949年國民黨在四川、湖南等先流落香港調景嶺，再定居台灣眷村等軍人及家屬，為謀生，以中國人過去最普遍的早餐小吃之一豆漿配油條，先在台北外圍永和鎮打響知名度，台商獲准入內地營運，「永和豆漿」迅速冒起，一度以千間散布大江南北，絕非稀奇。

　　80年代中後期，首次踏足北京、南京、上海、杭州；以為香港比較優質豆漿油條店，當年以「上海舖」為主，在地上海應該五步一間十步一樓……誰知某早晨，摒棄酒店提供的西式早餐，日出時份走遍浦西從南京路到淮海路，兩小時後放棄，問遍途人那裏買得新鮮豆漿及油條，人人看我猶似外星人，相信此等貼近民生傳統小吃，在上海及以上各大城市消失已久。90年代以後「永和豆漿」或「永和豆漿大王」出現內地，一度火紅全中國。

　　聽聞香港也出現了Churros店，但在南丫島試過西班牙人開的小店，出售不過美化了出現坑紋的小巧類型，杰撻撻熱可可亦缺；具民間底氣正宗大油鑊炸出來的肥大Churros才是心頭好，拒吃一應美化替代品！

