Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 熊出沒注意 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2025-10-30 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　「熊出沒注意」是日本北海道的一個標誌，一個張着大口吼叫的熊頭圖案，下面寫着「熊出沒注意」五個大字，印在各種不同商品上。我買過不少印着這個圖案的衣服，女兒小時候買了一個牌子貼在她房間門上，警告我們不要隨便進去。

　　「熊出沒注意」本來就是一句警告，但自從用作商品圖案之後，警告的意義也變了，變成了深受遊客喜歡的北海道特色。不料，現在這句警告卻當真起來。

　　最近在日本各地都頻頻出現熊蹤，不僅是荒野地方，甚至連京都嵐山的竹林都有人看見了熊。嵐山竹林是一條狹窄的通道，若是有隻黑熊迎面走來，如此狹路相逢是很得人驚的。近來日本各地的熊出沒，有的有驚無險，有的造成傷亡。京都各處雖有五起熊出沒發生，都沒有傷人，算是不幸中之大幸。據說日本的熊以往都在森林裏找橡果吃，如今氣候變化不定，橡果減少，熊就出山跑到人類地界找食物了。由於熊出沒頻繁，又傷了人，日本出現了獵熊隊，前兩天開槍打死了一隻黑熊，據說牠是令五個人傷亡的元兇。

　　熊是龐然猛獸，但樣子憨態可掬。網上有許多熊和人和睦相處的短片，尤其是俄羅斯，飼養熊的人好像特別多，那熊從小養成，天天跟人廝混，人走到哪裏熊跟到哪裏，纏綿如小貓小狗。養熊的多數是壯漢，外形也有點像熊，他們的寵物人立而起，常常比他們高出半個身子。龐然大物，卻親如貓狗，跟出跟入，這樣的寵物，太令人心動，雖知養不得，但看看也歡喜。北美洲的居民點也常有大熊闖入，頻密程度更甚日本。香港的野猴會進超級市場拿食物吃，北美的熊還會去人家裏登堂入室開冰箱，卻很少聽說傷人，總是有驚無險，由此拍下的短片，常常比看人有趣。

李純恩

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
李純恩 - 麻雀回來了 | 好好過日子
　　旅行回來，最開心是早上起床聽見了鳥叫。前陣子被颱風「樺加沙」吹跑的麻雀們回來了，又在護土牆邊的排水孔裏築起了窩。雖然這不一定就是之前那一批，但在晨光中又聽到了吱吱喳喳的叫聲，生機盎然，真的令人高興。 　　人總會惦念些東西，有的人惦念人，有的人惦念物，這半個月來，我一直惦念的，就是以前生活在身邊的麻雀們。那時候正有幾窩小麻雀出生，大雀帶着小雀外出，領飛到對面的石栗樹上，讓牠們留在枝頭，然後
2025-10-31 02:00 HKT
好好過日子
李純恩 - 回來了 | 好好過日子
　　五天青島遊一晃就過，臨走有些意猶未盡，那也好，留個念想下次再來。上了飛機，兩個多小時航程，吃頓飯看場電影便也到了。時值黃昏，夕陽斜照，雲上有雲，被陽光照得彤紅彤紅，在機窗外像布景一樣，一片片閃過。雲下有江河，彎彎曲曲，水面泛着耀眼的金光，如逶迤騰飛的金龍，分外好看。 　　下了飛機，入了境，行李也已經在行李帶上轉圈了。然後出關，走去停車場，上了預約的車，四十分鐘後到家，整個過程一氣呵成，幾
2025-10-28 02:00 HKT
好好過日子