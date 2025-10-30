李純恩 - 熊出沒注意 | 好好過日子

「熊出沒注意」是日本北海道的一個標誌，一個張着大口吼叫的熊頭圖案，下面寫着「熊出沒注意」五個大字，印在各種不同商品上。我買過不少印着這個圖案的衣服，女兒小時候買了一個牌子貼在她房間門上，警告我們不要隨便進去。



「熊出沒注意」本來就是一句警告，但自從用作商品圖案之後，警告的意義也變了，變成了深受遊客喜歡的北海道特色。不料，現在這句警告卻當真起來。



最近在日本各地都頻頻出現熊蹤，不僅是荒野地方，甚至連京都嵐山的竹林都有人看見了熊。嵐山竹林是一條狹窄的通道，若是有隻黑熊迎面走來，如此狹路相逢是很得人驚的。近來日本各地的熊出沒，有的有驚無險，有的造成傷亡。京都各處雖有五起熊出沒發生，都沒有傷人，算是不幸中之大幸。據說日本的熊以往都在森林裏找橡果吃，如今氣候變化不定，橡果減少，熊就出山跑到人類地界找食物了。由於熊出沒頻繁，又傷了人，日本出現了獵熊隊，前兩天開槍打死了一隻黑熊，據說牠是令五個人傷亡的元兇。



熊是龐然猛獸，但樣子憨態可掬。網上有許多熊和人和睦相處的短片，尤其是俄羅斯，飼養熊的人好像特別多，那熊從小養成，天天跟人廝混，人走到哪裏熊跟到哪裏，纏綿如小貓小狗。養熊的多數是壯漢，外形也有點像熊，他們的寵物人立而起，常常比他們高出半個身子。龐然大物，卻親如貓狗，跟出跟入，這樣的寵物，太令人心動，雖知養不得，但看看也歡喜。北美洲的居民點也常有大熊闖入，頻密程度更甚日本。香港的野猴會進超級市場拿食物吃，北美的熊還會去人家裏登堂入室開冰箱，卻很少聽說傷人，總是有驚無險，由此拍下的短片，常常比看人有趣。



李純恩