朱小新 - 窮遊無極限（二） | 北漂見聞

北漂見聞
北漂見聞
朱小新
2025-10-27 02:00 HKT
生活 專欄
　　窮遊其實並不新鮮，相信包括筆者在內的許多港人，甚至更老一輩，年少時在海外都做過「背包族」（back packers），都有過睡青旅、搶平價火車／巴士飛、食便利店等經歷。不過，據筆者觀察，時下內地年輕人所謂的窮遊，與以往並不相同。

　　20年前大學畢業的80後，或10年前畢業的90後，正處於是中國經濟蒸蒸日上、雙位數字增長，更開放包容的年代；他們滿懷希望四圍遊歷，旨在增長見聞、豐富人生閱歷，從而更好迎接未來的挑戰。因此，他們的思維相對積極，行為模式亦更有底線。

　　當下的年輕一代，尤其是00後，很大一部分大學時代在疫情中渡過，剛畢業又遇上經濟下行、失業潮，因此他們的言行中總是透露出一種焦慮、迷茫，甚至是絕望。他們只想活在當下，及時行樂，或乾脆「躺平」，不願再面對個人前途、成家立業、買樓買車這種需要長期背負的壓力。

　　筆者早前專欄分享過的「特種兵式」旅行，便是一個典型例子；如今無下限的窮遊，則是此心態的又一種寫照：正是因為不考慮未來，其行為對個人、對社會影響皆可拋諸腦後，底線自然也就更低。內地網絡上有種時髦的說法，叫做「不知道明天和意外哪一個先來」，另有一首歌曲中歌詞寫道「青春沒有售價，硬座直達拉薩」，反映的就是這樣的情緒。

北京拼搏港青
朱小新

