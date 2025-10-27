李夢 - 閱讀上海 | 在島上讀書

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

在島上讀書
在島上讀書
李夢
2025-10-27 02:00 HKT
　　誠如建築學者安東尼．伍德所言：「每一個對城市的過去、現在和未來感興趣的人，都應將上海作為首選必遊之地。」不僅因為這裏有豐盈且優雅的東方傳統，也不僅因為這裏的摩天高樓鱗次櫛比，更因為這座城市在過去百多年中西文化碰撞交流的浪潮下，養成了既熱鬧又安閒，既躍動時尚又浪漫婉約的氣質，獨特的，引人流連。

　　最近休假，陪家人在上海小遊，蟹黃面和小籠包不能錯過，在安福路、武康路逛逛小店，亦是愜意。帶在身邊的一本書，名為《上海空中行走地圖》，開本小巧，放入手提袋中，邊走邊翻看。將書中眾多難得一見的、由高處俯拍鳥瞰的插圖與眼前平視風景對照來看（見圖），互為補充，別是一番浪漫。

　　本書由幾位居於上海的建築學者合著，依時序，約略分為三部分，講建築，更講建築與城市、建築與生活的關聯。從和平飯店為代表的外灘建築群，到電燈廠轉型為當代藝術博物館的活化新生，從徐家匯的中西兼具，到陸家嘴短短20年間不斷躍升的高廈，上海這座城市隨着時代的遷變，空間不斷向高向遠處延展，生活在其中的人們的想像與創意，亦然。

　　上海摩登，藏在街巷轉角處，也在城中人的三餐和四季裏。 

李夢

