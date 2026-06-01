朱紅 - 中芯高位回吐 部署「29550」 | 窩輪熱炒特區

據報道國家集成電路產業投資基金日前完成出售700萬股中芯國際H股（981），涉資逾6億元，持股比例由8.08%降至7.99%。中芯股價高位回吐，跌至81.6元水平整固。如看好中芯可留意認購證「29550」，行使價106.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



內媒報道，北京及上海市場監管局簽訂協議建立網絡餐飲食品安全協同治理機制，並指導美團（3690）、淘寶閃購、京東外賣三大外賣平台企業嚴格落實食品安全主體責任。美團股價低位反彈，升至73.5元水平徘徊。如看好美團可留意認購證「26557」，行使價86.9元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡美團可留意認沽證「26558」，行使價53元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



據報道，美國與伊朗達成延長停火60天初步協議，並就德黑蘭核計劃啟動進一步談判。外圍股市向好，恒指低位反彈，升約200點至25200點附近整固。如看好恒指可留意牛證「55298」，收回價24650點，實際槓桿41倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「69734」，收回價24595點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「62527」，收回價25708點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「61346」，收回價25868點，實際槓桿30倍，28年4月到期。



有報道指泡泡瑪特（9992）董事長王寧帶同「星星人」IP公仔現身國新聞辦記者會，並指未來希望透過搭建國際化的藝術家平台，促進跨國文化交流。泡泡瑪特上周股價連升多日，曾一度升至181元創兩個多月新高。如看好泡瑪可留意認購證「27896」，行使價180.1元，實際槓桿2倍，明年11月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「27857」，行使價116.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅