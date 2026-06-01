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朱紅 - 中芯高位回吐 部署「29550」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
10小時前
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產經 專欄
內容

　　據報道國家集成電路產業投資基金日前完成出售700萬股中芯國際H股（981），涉資逾6億元，持股比例由8.08%降至7.99%。中芯股價高位回吐，跌至81.6元水平整固。如看好中芯可留意認購證「29550」，行使價106.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　內媒報道，北京及上海市場監管局簽訂協議建立網絡餐飲食品安全協同治理機制，並指導美團（3690）、淘寶閃購、京東外賣三大外賣平台企業嚴格落實食品安全主體責任。美團股價低位反彈，升至73.5元水平徘徊。如看好美團可留意認購證「26557」，行使價86.9元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡美團可留意認沽證「26558」，行使價53元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　據報道，美國與伊朗達成延長停火60天初步協議，並就德黑蘭核計劃啟動進一步談判。外圍股市向好，恒指低位反彈，升約200點至25200點附近整固。如看好恒指可留意牛證「55298」，收回價24650點，實際槓桿41倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「69734」，收回價24595點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「62527」，收回價25708點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「61346」，收回價25868點，實際槓桿30倍，28年4月到期。

　　有報道指泡泡瑪特（9992）董事長王寧帶同「星星人」IP公仔現身國新聞辦記者會，並指未來希望透過搭建國際化的藝術家平台，促進跨國文化交流。泡泡瑪特上周股價連升多日，曾一度升至181元創兩個多月新高。如看好泡瑪可留意認購證「27896」，行使價180.1元，實際槓桿2倍，明年11月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「27857」，行使價116.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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