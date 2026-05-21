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聞風至 - 中遠海能首季增長勁可跟 | 鮮股落鑊

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聞風至
21分鐘前
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產經 專欄
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美股3大指數隔晚回軟，港股昨日回復向下走勢。恒指最多跌242點，見25555點；最終收報25651點，跌146點，全日成交金額2621億元。

　　全球油運市場正進入新一輪VLCC（超大型油輪）超級周期，運價中樞大幅上移，盈利能力全面爆發。中遠海能（1138）今年首季已多賺2.07倍，至21.73億元人民幣，成為油運板塊中最亮眼公司之一。

　　VLCC運價結構性上升，使中遠海能成為這輪超級周期的核心受惠者，市場對其盈利彈性與估值重估憧憬正快速升溫。

　　VLCC超級周期核心是「運力緊張+地緣政治+航程拉長」三重疊加，運費成本上升已成大趨勢。從運力供應面來看，全球VLCC船隊處於嚴重老化階段，超過20年的「老齡」船隻數量激增，佔比創下歷史新高。供應無法快速補充，而需求持續上升時，運價便會進入長周期的高位運行，形成典型的「超級周期」。

運費成本增成大趨勢

　　中遠海能是全球最大油運公司之一，截至2025年底，集團擁有及控制油輪運力155艘、2257.6萬載重噸。集團參與投資建造的87艘LNG船舶中，已投入營運63艘LNG船舶、1066.2萬立方米；另有1條光租租入LNG船舶、17.4萬立方米，已投入營運。值得一提的是，該集團是船齡最年輕的航運公司之一，平均船齡只有10年左右。

　　再者，今次VLCC超級周期似乎不會是一件短期事件，而是由地緣政治與全球能源格局重塑所推動的中長期事件。首先，美伊局勢短期難見和平收場，霍爾木茲海峽通行風險持續存在，油輪繞航與風險溢價將成為常態。

　　更重要的是，全球VLCC新船定單處於歷史低位，船廠產能被LNG船與貨櫃船佔據，油輪新增供應在2027年前難以大幅增加。需求強、供應緊、地緣政治不穩，使VLCC超級周期具備中長線延續性。

　　中遠海能現價相當於歷史市盈率20倍水平，但集團首季已賺逾20億元人民幣，相當於去年全年純利逾50%水平，潛在爆發力強勁。

聞風至

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