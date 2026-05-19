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聞風至 - 需求爆發 東方電氣值博 | 鮮股落鑊

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聞風至
6小時前
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產經 專欄
內容

全球燃氣輪機需求正進入新一輪爆發周期，東方電氣（1072）正站在這條能源裝備大周期的起點。美國數據中心用電需求急升，天然氣發電成為主要承接者，帶動燃機設備需求明顯回暖。GE Vernova最新數據顯示，全球燃機定單與預留名額達 21GW，未交付定單從83GW拉升至100GW，供應緊張已成行業共識。這個缺口為中國製造的燃機提供罕見的出口機遇，東方電氣未來業績增長的能見度急升。

　　東方電氣的突破已出現，公司自主研製的50MW重型燃氣輪機（G50）在2025年實現海外定單「零的突破」，先是成功打入中亞市場，並獲得哈薩克、伊拉克等地的定單。更重要是，歐美客戶已開始就數據中心場景提出燃機詢單，意味G50有望進入更高端的市場。這不是單一定單，而是國產燃機打進全球的重要訊號。

　　海外定單帶來的盈利上升空間極大，燃氣輪機屬高毛利產品，據指毛利率可達40至50%水平，可望推升集團整體毛利率表現。面對海外需求的快速上升，東方電氣已啟動產能提升計劃。公司在「航動燃機大會」上強調，未來燃機出口將以G50為主。

　　全球燃機供應緊張，數據中心推動天然氣發電需求上升，中國自主燃機首次打開海外市場，東方電氣正站在一條全新的出口主題上。考慮到東方電氣去年純利增長達31%，今年首季續增37.4%，增速正不斷提升，重點在於市場處於供不應求階段，以該股目前約30倍市盈率計，仍具上望空間。

聞風至

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