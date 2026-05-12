聞風至 - 純綠電股龍源大落後值博 | 鮮股落鑊

大唐發電（991）股價近期異常強勢，主因是其率先打開向算力供電這條新主線，同時亦為其他電力股帶來新的投資憧憬。一眾電力股中，龍源電力（916）雖是股息率較落後的一員，只有2厘左右，對比同業有近5至6厘，但其「純綠電」定位卻不容忽視。



大唐發電落地全國首個大規模「算電協同」綠電直供項目，正式把沙漠光伏與數據中心連成一條完整鏈條。筆者認為，該事件的份量非常大，因為它不是單一項目，而是東數西算真正落地的第一步，亦是電企開始直接向算力供電產生大量經濟價值的好開始。



在這條新敘事之下，龍源電力的定位變得更清晰。龍源是純綠電的龍頭股，其風光裝機規模全國前列，業務結構乾淨得不能再乾淨。當全球正進入電氣化新時代，「碳中和」大目標的實行困難或會大幅提升，而支撐內地電力需求的除要有火力發電的彈性供電，長遠而言，一定是靠風電與光伏等綠電項目供電，龍源正正站在這條國策主線的正中央。



華泰報告指，預計龍源電力2026至2028年淨利潤之3年年均複合增長率為14%，並給予龍源電力目標價8元，較前值7.68元上調逾4%，認為風電電價邊際改善。



龍源電力作為純綠電龍頭，在政策主線與裝機增長都具備更高的確定性。現有數據來看，其光伏發電量錄得3成以上增長，料將成為支撐公司今年的增長點。當市場重新審視綠電在能源結構中的角色，龍源這類業務結構乾淨、增長曲線清晰的公司，自然會重新回到資金視野之中。



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