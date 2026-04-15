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鄧聲興 - 聯想集團目標價14元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
4小時前
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產經 專欄
內容

　　聯想集團（992）在人工智慧重構產業格局的關鍵時刻，正式宣告邁入AI原生階段，並將混合式人工智慧確立為新增長極，目標兩年內推動營收突破千億美元大關。從最新財務數據觀察，集團2026財政年度前2季度營收全數刷新同期歷史紀錄，按年增長18%至670億元人民幣，經調整純利更急升28%突破百億大關，全年營收勢必創下5600億元人民幣新高，印證AI戰略已進入實質收成期。值得關注的是，集團剛於4月10日完成對高端企業級存儲方案商Infinidat的收購交割，此舉徹底填補過往十年在高端數據底座自主權上的缺失，令基礎設施方案業務集團的最後一塊短板得以補齊。過去聯想於存儲領域長期依賴外部技術授權，賺取管道與集成環節的微薄利潤，盈利模式正從「賣盒子」轉向「收租金」，ISG業務的利潤修復亦有望由成本優化驅動，升級為高毛利業務佔比提升所拉動。配合集團端邊雲協同的混合式AI架構，Infinidat將擔當連接算力與應用的數據中樞角色，進一步強化集團於全球AI基建競賽中的話語權。目標價14元，止蝕價9.5元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

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