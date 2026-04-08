彭偉新 - 農夫山泉中線看55元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
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農夫山泉（9633）近年推動無糖茶及NFC果汁等高端產品，強化水源地布局與供應鏈整合，提升毛利與品牌定位。2025年收入約525.5億元人民幣，按年增長22.5%；淨利潤158.7億元人民幣，增30.9%；毛利率60.5%。即飲茶收入216億元人民幣；包裝水收入187億元人民幣。管理層預期2026年維持雙位數增長，並拓展香港、新加坡及馬來西亞市場。其股價曾低見40.7元，投資者可在47元買入，中線目標55元。本人並沒持有股份及相關衍生產品之權益。
資深證券分析師
彭偉新
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