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鄧聲興 - 金風科技目標價18.5元 ｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
4小時前
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產經 專欄
內容

　　金風科技（2208）日前公布去年業績，表現相當亮麗，龍頭優勢進一步彰顯。期內集團實現營業收入730億元(人民幣，下同），按年增長28.8%，歸母淨利潤達27.7億元，按年增幅高達49.1%，充分展現出強勁的盈利韌性。尤其值得留意的是，在面對第四季度因階段性政策變化導致自持電站約10億元資產減值的不利影響下，集團核心製造端盈利能力依然持續提升，風機及零部件銷售毛利率全年提升至8.95%，按年顯著改善3.9個百分點，反映集團早前摒棄低價競爭的策略奏效，產品結構優化成果浮現。海外業務更成為亮點，全年海外收入達181億元，按年增長超過5成，毛利率更大幅提升至24.3%，加上在手外部定單創下50.5GW的歷史新高，其中海外定單激增逾3成，為後續業績增長奠定堅實基礎。集團費用率控制得宜，經營質量全面提升，存貨及應收帳款周轉天數均錄得明顯縮短。隨着國內高價定單交付佔比提升，疊加國際業務與綠色化工業務快速放量，預期集團將迎來盈利與估值雙重提升的「雙擊」局面。近期行業政策環境持續優化，風電設備板塊表現強於大市，金風科技憑藉其「兩海」戰略的深度布局及全球化供應鏈優勢，已為長遠發展確立穩固基石，後市表現值得持續跟進。目標價18.5港元，止蝕價12.5港元。

　　筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興

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