Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 長壽與幸福，哪樣更重要？ | 神耆商機

神耆商機
神耆商機
關志康
15小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　在一個開幕典禮後，眾人圍坐邊食燒肉、邊閒談。席間，一位年事已高的主禮嘉賓微笑着說：「人越年長，越覺得很多事毋須太執著。我早就不再刻意戒口，只要吃得開心、睡得安穩，就是福氣。你看，動物從來沒有專家指導它們怎麼吃，唯獨人類最講究。其實，吃得舒服，身體自然會告訴你甚麼適合自己。」

　　一旁的退休醫生聽後，也笑着分享一個故事：「從前有個人去請教大師，希望能得到長壽的秘訣。他說自己很想活到一百歲。大師回他：『若要長壽，須戒煙、戒酒、戒零食、戒油膩食物，早睡早起、天天運動、遠離聲色刺激，並保持平和心境。』那人聽完立刻說：『這些我全都做到了。』大師淡淡一笑，反問一句：『如果你的生活必須如此克制，那麼人生還有甚麼令你留戀的？你，為何想長壽呢？』」

　　這時，一位長輩接着提起一則新聞。他說，香港已連續十年蟬聯全球最長壽地區，但根據《世界幸福報告》，香港的幸福指數卻僅排第90，遠低於中國內地的第65。「可見長壽並不代表快樂。香港人以壽命長聞名，但真正過得輕鬆自在的並不多。高樓細屋、物價高昂、生活節奏急促，不少人甚至為『活得太久』而焦慮——退休後二三十年的漫長歲月，有通脹、無收入：又怕病、怕窮，身心反而更累。」

　　退休外科醫生點頭補充：「其實，不是每個人都渴望長壽。嫌命長的病人，我見過不少，尤其是晚期病患。如果延長的只是病痛與煎熬，每天往返醫院、吃藥止痛、洗屎洗尿、接受無止境的化療電療，還令家人日夜勞累，那樣的『長』，真的沒有人羨慕。我寧願短命，至少能快樂地活着。」

　　最後，一位向來豁達的前輩微笑總結：「無必要二選一。說到底，why not both，長壽與幸福並非非此即彼。我希望能兩者兼得——既能活得久，也能活得有滋味；既老得慢些，也笑得多些。有福又有壽，這才是人生的圓滿。」

健康教育基金會主席
關志康
 

最Hit
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新
社會
3小時前
被告陳鈞濬判監8年半。
01:25
消防員迷姦女網友重判監禁8年半 官斥故意不戴套以達致慾念滿足 「非一時衝動或情不自禁」
社會
1小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
3小時前
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
社會
4小時前
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
2026-03-29 14:48 HKT
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
即時中國
5小時前
荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩敗俱傷齊被捕｜Juicy叮
荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩敗俱傷齊被捕｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
8小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
更多文章
關志康 - 小心恩人變仇人 | 神耆商機
　　晨運之後，幾位長者慣常在茶樓歇腳。清茶數盞，一壺普洱，閒話家常，談天說地，既有新近時事，也有人生百味。有人滑着手機，忽然抬頭問：「你們有沒有看到那位體育老師的新聞？他確診癌症兼克隆氏症，太太在網上籌款。誰知夫婦很快被人起底，說他們愛去馬場、用名牌手袋，連家裏的掛鐘都要幾千元，結果在輿論裏被罵得體無完膚。」 　　席間，一位退休教授搖頭歎息：「說到底，他始終是一個重病患者。網民不用這樣咄咄逼
2026-03-23 02:00 HKT
神耆商機