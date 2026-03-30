關志康 - 長壽與幸福，哪樣更重要？ | 神耆商機

在一個開幕典禮後，眾人圍坐邊食燒肉、邊閒談。席間，一位年事已高的主禮嘉賓微笑着說：「人越年長，越覺得很多事毋須太執著。我早就不再刻意戒口，只要吃得開心、睡得安穩，就是福氣。你看，動物從來沒有專家指導它們怎麼吃，唯獨人類最講究。其實，吃得舒服，身體自然會告訴你甚麼適合自己。」



一旁的退休醫生聽後，也笑着分享一個故事：「從前有個人去請教大師，希望能得到長壽的秘訣。他說自己很想活到一百歲。大師回他：『若要長壽，須戒煙、戒酒、戒零食、戒油膩食物，早睡早起、天天運動、遠離聲色刺激，並保持平和心境。』那人聽完立刻說：『這些我全都做到了。』大師淡淡一笑，反問一句：『如果你的生活必須如此克制，那麼人生還有甚麼令你留戀的？你，為何想長壽呢？』」



這時，一位長輩接着提起一則新聞。他說，香港已連續十年蟬聯全球最長壽地區，但根據《世界幸福報告》，香港的幸福指數卻僅排第90，遠低於中國內地的第65。「可見長壽並不代表快樂。香港人以壽命長聞名，但真正過得輕鬆自在的並不多。高樓細屋、物價高昂、生活節奏急促，不少人甚至為『活得太久』而焦慮——退休後二三十年的漫長歲月，有通脹、無收入：又怕病、怕窮，身心反而更累。」



退休外科醫生點頭補充：「其實，不是每個人都渴望長壽。嫌命長的病人，我見過不少，尤其是晚期病患。如果延長的只是病痛與煎熬，每天往返醫院、吃藥止痛、洗屎洗尿、接受無止境的化療電療，還令家人日夜勞累，那樣的『長』，真的沒有人羨慕。我寧願短命，至少能快樂地活着。」



最後，一位向來豁達的前輩微笑總結：「無必要二選一。說到底，why not both，長壽與幸福並非非此即彼。我希望能兩者兼得——既能活得久，也能活得有滋味；既老得慢些，也笑得多些。有福又有壽，這才是人生的圓滿。」



健康教育基金會主席

關志康

