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張日強 - 新盤陸續埋身復活檔期全力搶攻 | 樓聲隨筆

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張日強
1小時前
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產經 專欄
內容

整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現理想，促使發展商加快推盤步伐，日前已推出的新盤已取得不俗的入票數字，預料周內開售的新盤都可獲用家及投資者垂青，尤其近日投資者對新盤極具支持，往往開售都賣個滿堂紅，一眾發展商亦看準時機，並開始部署於下月復活節黃金檔期推盤出擊，目前市場上最少已有3至4個新盤陸續排隊應市，以便搶吸市場大批購買力。

　　樓市氣氛持續旺盛，新盤及二手樓市場表現活躍，尤其市場上有多個新盤已進入開售程序，由於群盤入票成績相當理想，部分更是大手客，料周內開售的新盤都可取得不俗銷情，除用家客源外，投資者更是主要目標，加上日前推售的新盤都有大手投資客承接，部分更是連環掃貨6伙或以上，反映市場上投資動力相當旺盛，發展商亦看準近日的投資動力持續升溫，故已經密密部署下月的推盤大計，現時市場上最少已有3至4個新盤部署下月復活節黃金檔期搶攻，以便延續樓市的旺勢。

　　事實上，過去1至2個月新盤市場表現理想，市場上多個新盤都取得不俗銷情，部分更是「一Q清袋」，用家及投資者紛紛熱捧新盤，由於受到投資客的連環效應下，發展商每每推售新盤時，都會推出不同的付款條件，以便吸引用家及投資客的靈活付款方法，預期下月推售的新盤都會採取多項靈活付款配合市場上各路客源。

張日強

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2026-03-26 02:00 HKT
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