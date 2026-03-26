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聞風至 - 價格戰或結束 美團再起飛 | 鮮股落鑊

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聞風至
2小時前
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產經 專欄
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港股連彈兩日，恒生指數高開過後，一度倒跌40點，見25015點，惟午後升幅再次擴大，收報25335點，升272點。全日成交額額增至3509.3億元。

重返「紅底」不是夢

　　內地官媒以大字標題呼籲《外賣大戰該結束了》，可望成為外賣平台價格戰的終結訊號，文章用詞強烈，甚至可以視為官方的最後警告，外賣平台龍頭美團（3690）自然是最受惠，該股昨日收市成功企於90元關口，表現可謂強勢回歸，若價格戰結束，重返百元「紅底」關口不是夢。

　　內地官媒《經濟日報》發表題為《外賣大戰該結束了》的文章，指外賣大戰影響的不僅僅是餐飲業老闆的帳本，更是普通人的生計。當作為「壓艙石」的餐飲消費因價格戰而失速，經濟大盤的寒意最終會傳導到每個微觀個體。

　　文章強調，讓外賣價格回歸合理區間，讓餐飲行業擺脫「不補貼就死，一補貼就亂」的困境，讓市場競爭轉向拼服務，才是真正的惠企利民。

　　此前，北京市市場監管局聯合市商務局及文旅局，約談美團、阿里（9988）、京東（9618）、抖音等多達12間平台巨頭。目標集中通報開展平台「內卷式」競爭綜合整治以來發現的第一批問題，並提出整改要求。

　　若價格戰結束，美團自必是最受惠，問題是股價要升至甚麼水平才叫合理，美團昨日已升13.9%，收報90元。走勢上，美團來到1月中自107元見頂下跌以來的中間水平，但再拉長一點看，價格戰開打以來，美團自460元水平開跌，至今仍然累跌八成，博反彈空間仍然巨大。

　　現在的問題是，怎樣才算「不是價格戰」，這個問題還需要中央為此定下一個較清晰的紅線，比較大可能的是要市場慢慢去摸索這條紅線，但可以預期的是，美團去年的巨虧可以錄得大幅改善。美團早前公布，預料2025年最少虧損233億元人民幣，相當於單是第四季已虧損逾73億元人民幣。

　　以此來分析，美團近日低位73.6元水平已經是最壞情況，除非再大重大負面消息，昨日成交均價86.908元則是220億元博反彈資金的首注成本價，都是短線重要指標。

聞風至

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