大行晨報 - 風險偏好持續疲弱 澳元沽壓漸增｜大行晨報

美元周一下跌，因周一美國總統特朗普宣布已指示國防部暫停對伊朗電力設施的軍事打擊五天，並稱與德黑蘭就中東敵對行動全面解決進行「非常良好且富有成效的對話」。這表態一度緩解市場緊張，推動油價回落和風險資產反彈。然而，伊朗迅速做出強硬回應。伊朗議會發言人Mohammad Bagher Qalibaf明確表示，未與美國進行任何談判，並指責特朗普散布虛假資訊以操縱金融和石油市場。伊朗官方媒體也否認任何直接或間接對話，強調戰爭將繼續直到獲得全部損害賠償。儘管伊朗否認會談並稱結束戰爭的條件未變，但市場仍傾向於相信雙方存在某種溝通。



美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超買區域回落，故若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看157.50及25天平均線157水平。以黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意159.40及160，之後將看至161.50及162水準。



澳洲方面，周二公布數據顯示，澳洲3月綜合PMI大幅降至47.0，較2月的52.4顯著回落，錄得18個月以來首次收縮，服務業活動指數更跌至46.6，製造業PMI則小幅回落至50.1。投資者關注周三將發布的澳洲2月消費者物價指數（CPI）數據。



澳元兌美元繼續走軟，伊朗方面強硬否認與美國進行和平談判，與特朗普此前樂觀表態形成鮮明對比，重燃市場風險厭惡情緒，導致澳元仍見承壓。技術圖表所見，近月以來匯價多番在0.71區間遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數已自超買區域回跌，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力，當前會先留意50天平均線0.6980及0.6950，失守料見澳元跌勢加劇。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在0.6895及0.6805，擴展至61.8%及78.6%則為0.6715及0.6585。至於阻力參考0.7120及0.72，較大阻力預估在0.7280及0.74水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

