尹商基 - 貿發局商貿大使計劃培育新一代商貿人才 | 商貿先鋒

尹商基
4小時前
在瞬息萬變的全球市場中，香港要保持競爭優勢，除了依靠多元化的產業，更需要新一代具國際視野與創新思維的年輕人加入商界。我今日介紹的是香港貿發局舉辦的「商貿大使計劃」（Trade Ambassador Programme，簡稱TAP），自2007年推出以來，至今已踏入第18年，累積超過20000名大專學生參與，成為不少本地青年探索商貿世界的重要起點。

　　今年的計劃以「啟發新一代創業精神」為主題，透過一系列多元化活動，加深學生對創業的認識，並激發他們的創業精神。活動設計緊貼市場脈搏，內容包括企業參觀、與CEO交流、展覽導賞及經濟師分享會等，讓學生走出課堂，接觸真實商業環境。

　　在過往活動中，學生曾到訪多間具規模的企業與機構，涵蓋Web3領域的科技公司、人工智能技術公司，以及香港科技園等，親身了解不同企業在創新科技領域中的實踐與突破。CEO分享環節則邀請創業家或企業高管人員向學生分享寶貴的工作經驗及行業見解，啟發學生思考未來方向。

　　此外，TAP亦安排學生參與貿發局主辦的重點展覽及論壇，包括亞洲金融論壇、創業日、教育及職業博覽、香港國際創科展及MarketingPulse等，協助學生掌握市場趨勢，了解行業發展動向。計劃亦設有由貿發局經濟師主持的分享會，與學生討論環球經貿趨勢及分析行業數據，豐富學生的環球視野。

　　參與門檻方面也相對簡單，學生只需在1年內參加3次活動，便可獲得由貿發局頒發的證書，作為日後求職或申請實習的有力參考。上屆TAP的參與人數已突破1200人，反映計劃的吸引力。

　　貿發局亦積極與本地大學合作，在迎新日及就業博覽會進行宣傳，並透過社交媒體及電郵推廣，擴大計劃的覆蓋面。TAP不僅是一個活動平台，更是一個連結校園與社會的橋樑，讓學生在學術以外接觸真實世界，建立人脈，探索職涯。

　　本年度的「商貿大使計劃」已於8月展開招募，現正陸續展開各項活動。對於有志投身商界、渴望拓展人脈與視野的大專學生而言，這是一個值得留意的機會。或許，一次參與，便能為未來職涯開啟新方向。

尹商基

