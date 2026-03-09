關志康 - 叻人晚年慘變「老登」 | 神耆商機

在一場大型宴會上，一位久未露面的商界前輩坐在主家桌旁，旁邊是前特首。後排賓客低聲說：「主人家真有面子，這位老人家近年極少公開露面。」多年舊友也嘆道：「其實不是沒空，只是不太想見人。他們這些資深企業家，年輕時意氣風發，出入港督府、接受傳媒訪問、見過英女皇，曾經十分風光。只是時代變得太快——AI、新經濟、加密貨幣，對他們來說，幾乎是另一個世界。」



如今他們談起以往的成功經歷，年輕人未必感興趣。新知識追不上，風險不敢再冒，變化應對不夠敏捷。遇到難題時，思維和知識已經與現今脫節，只能用多年來的舊方法面對。過去那套經驗和說教，現在未必管用，有時還會被新一代戲稱為「老登」。這個網絡詞語源於東北方言，原本帶點調侃長輩的意思，如今多指思想固執、偏保守的人，有點像「老油條」的意味。



有退休政府律師分享，企業家和公務員或打工仔不同。後者到退休年齡自然離場，生活可以慢慢過渡，安享晚年；但企業家仍然掌握股份和權力，沒有人會主動請他退休。對打工仔來說，退休是必經過程；但對企業家來說，這反而是一道心理障礙，畢竟老闆身份沒有年齡限制。



隨着年紀漸長，舊日夥伴陸續退下，新圈子又不容易融入，難免多一分寂寞。有人問：「為何不去晨運、打牌？」律師笑說：「聰明人不愛和沒趣的人做朋友，原本朋友就不多。再者，曾經是金融界精英，主導過重要收購，現在坐在公園長椅上談股票、學AI，自己也會覺得不夠自在。」他們未必真的看不起別人，只是擔心被人發現跟不上時代。



一位名人總結：「這代人，上不到新時代的快車，下不來舊世界的舞台。他們不是輸給時代，而是輸給自己最輝煌的過去。無所適從之下，索性選擇沉默。」如何優雅地離開，也是每個聰明人晚年都要思考的人生命題。



健康教育基金會主席

關志康

