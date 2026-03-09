Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 叻人晚年慘變「老登」 | 神耆商機

神耆商機
神耆商機
關志康
10小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　在一場大型宴會上，一位久未露面的商界前輩坐在主家桌旁，旁邊是前特首。後排賓客低聲說：「主人家真有面子，這位老人家近年極少公開露面。」多年舊友也嘆道：「其實不是沒空，只是不太想見人。他們這些資深企業家，年輕時意氣風發，出入港督府、接受傳媒訪問、見過英女皇，曾經十分風光。只是時代變得太快——AI、新經濟、加密貨幣，對他們來說，幾乎是另一個世界。」

　　如今他們談起以往的成功經歷，年輕人未必感興趣。新知識追不上，風險不敢再冒，變化應對不夠敏捷。遇到難題時，思維和知識已經與現今脫節，只能用多年來的舊方法面對。過去那套經驗和說教，現在未必管用，有時還會被新一代戲稱為「老登」。這個網絡詞語源於東北方言，原本帶點調侃長輩的意思，如今多指思想固執、偏保守的人，有點像「老油條」的意味。

　　有退休政府律師分享，企業家和公務員或打工仔不同。後者到退休年齡自然離場，生活可以慢慢過渡，安享晚年；但企業家仍然掌握股份和權力，沒有人會主動請他退休。對打工仔來說，退休是必經過程；但對企業家來說，這反而是一道心理障礙，畢竟老闆身份沒有年齡限制。

　　隨着年紀漸長，舊日夥伴陸續退下，新圈子又不容易融入，難免多一分寂寞。有人問：「為何不去晨運、打牌？」律師笑說：「聰明人不愛和沒趣的人做朋友，原本朋友就不多。再者，曾經是金融界精英，主導過重要收購，現在坐在公園長椅上談股票、學AI，自己也會覺得不夠自在。」他們未必真的看不起別人，只是擔心被人發現跟不上時代。

　　一位名人總結：「這代人，上不到新時代的快車，下不來舊世界的舞台。他們不是輸給時代，而是輸給自己最輝煌的過去。無所適從之下，索性選擇沉默。」如何優雅地離開，也是每個聰明人晚年都要思考的人生命題。

健康教育基金會主席
關志康
 

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
18小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
20小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
3小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
23小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
2小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
更多文章
關志康 - 老婆是「潤滑劑」還是「擋箭牌」？ | 神耆商機
　　早前與幾位老友聚首小酌，其中一位微醺之下，話匣子打開，談起最近找表弟借錢碰壁的趣事。 　　「我話都未講完，表弟已經連聲道歉，說要回家問問老婆。」他苦笑着說：「那一刻我已經肯定，這事『九成』沒下文了。」在座幾位好友聽罷，紛紛會心微笑——「老婆反對」，在成年人世界，無疑是最得體的「擋箭牌」。 　　席間一位退休律師亦有感而發：「其實這話，有時不是藉口。我認識不少企業家和富豪，看似意氣風發
2026-03-02 02:00 HKT
神耆商機