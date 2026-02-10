聞風至 - 華晨投資價值浮現可留神 | 鮮股落鑊

恒指昨日突破兩萬七關後，開始有資金重新進場尋找投資目標，內需料為大方向之一，獲「國補」重點照顧的汽車板塊更值得留神，在眾多汽車股中，華晨中國（1114）自重組後其投資價值正逐步浮現。



華晨中國母企在2020年因負債高企、資金鏈斷裂而要破產重整，其中關鍵在於重組後，華晨中國與母企的風險已經隔離，以及華晨寶馬的股權與分紅權益已重新確認，分紅直接由合資公司支付予華晨中國，令華晨中國這間上市平台風險系數大幅降低，也令其未來投資能明度大幅提升。



寶馬集團上周三公布，2026年將迎來「交付之年」，集團將推出約20款新車反攻中國市場，包括旗下三大品牌BMW、MINI與BMW Motorrad的新車，以及新世代BMW iX3長軸距版及多項創新技術將國產上市。



派息政策值關注



寶馬集團負責客戶、品牌和銷售業務的董事高樂表示，2025年是公司深耕細作、厚植體系根基的蓄勢之年，2026年將是寶馬在中國勢能迸發、成果交付的新世代之年。其中，BMW iX3長軸距版被寶馬集團視為今年的交付主角，寶馬表示，該產品的目標是在純粹駕趣、安全、智能科技與豪華質感等維度樹立細分市場標杆。



除用新車反攻，舊車型亦出現降價，被視為引爆價格戰。據報自1月1日起，寶馬中國對多款車型大幅劈價，涵蓋電動車（如i7 M70L， iX1）和燃油車（如X1，7系），普遍減幅為10%或以上，部分車型減價金額更超過30萬元（人民幣，下同）。然而，寶馬中國表示，此次調價行為是寶馬調整了部分產品的市場官方指導價，終端價格還是由經銷商自行決定，所以並不是寶馬陷入價格戰。



華晨中國最新動態市值率僅5.7倍水平，資產淨值達5.49元，估值相當吸引，值得留意是，公司去年派中期息0.8元，即使2025年未派末期息，現價股息率亦達19.9%，其未來派息政策亦值得關注。



聞風至