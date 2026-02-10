Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 華晨投資價值浮現可留神 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　恒指昨日突破兩萬七關後，開始有資金重新進場尋找投資目標，內需料為大方向之一，獲「國補」重點照顧的汽車板塊更值得留神，在眾多汽車股中，華晨中國（1114）自重組後其投資價值正逐步浮現。

　　華晨中國母企在2020年因負債高企、資金鏈斷裂而要破產重整，其中關鍵在於重組後，華晨中國與母企的風險已經隔離，以及華晨寶馬的股權與分紅權益已重新確認，分紅直接由合資公司支付予華晨中國，令華晨中國這間上市平台風險系數大幅降低，也令其未來投資能明度大幅提升。

　　寶馬集團上周三公布，2026年將迎來「交付之年」，集團將推出約20款新車反攻中國市場，包括旗下三大品牌BMW、MINI與BMW Motorrad的新車，以及新世代BMW iX3長軸距版及多項創新技術將國產上市。

派息政策值關注

　　寶馬集團負責客戶、品牌和銷售業務的董事高樂表示，2025年是公司深耕細作、厚植體系根基的蓄勢之年，2026年將是寶馬在中國勢能迸發、成果交付的新世代之年。其中，BMW iX3長軸距版被寶馬集團視為今年的交付主角，寶馬表示，該產品的目標是在純粹駕趣、安全、智能科技與豪華質感等維度樹立細分市場標杆。

　　除用新車反攻，舊車型亦出現降價，被視為引爆價格戰。據報自1月1日起，寶馬中國對多款車型大幅劈價，涵蓋電動車（如i7 M70L， iX1）和燃油車（如X1，7系），普遍減幅為10%或以上，部分車型減價金額更超過30萬元（人民幣，下同）。然而，寶馬中國表示，此次調價行為是寶馬調整了部分產品的市場官方指導價，終端價格還是由經銷商自行決定，所以並不是寶馬陷入價格戰。

　　華晨中國最新動態市值率僅5.7倍水平，資產淨值達5.49元，估值相當吸引，值得留意是，公司去年派中期息0.8元，即使2025年未派末期息，現價股息率亦達19.9%，其未來派息政策亦值得關注。

聞風至

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
8小時前
英國內政部向BNO開放優先簽證服務。 美聯社
00:52
英國放寬BNO持有人成年子女移英 可攜伴侶孩子獨立申請
即時國際
6小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT
大馬賀年新歌不斷重覆「Ong Kaw Kaw」，被指是與廣東粗口諧音，成為熱話。IG@Bungkus Kaw Kaw
00:51
《Ong Kaw Kaw》︱大馬洗腦賀年神曲熱爆 網民：廣東人先聽出精髓︱有片
即時國際
9小時前
粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站
粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站
筍盤推介
16小時前
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
主教山僭建｜芳姐站毛澤東像前拒離開 與地政總署人員一度對峙 政府再延清場期限
01:35
主教山僭建｜芳姐站毛澤東像前拒離開 與地政總署人員一度對峙 政府再延清場期限
社會
5小時前
紅磡公屋通告召喚真人 指名道姓叫「劉家榮」安靜？ 中文版見真章網民爆笑收場｜Juicy叮
紅磡公屋通告召喚真人 指名道姓叫「劉家榮」安靜？ 中文版見真章網民爆笑收場｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
6小時前
中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身、蟹腳和麵包蟹。網圖
中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔、腹痛和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身和麵包蟹等
社會
5小時前
更多文章
聞風至 - 理想汽車估值具吸引力 | 鮮股落鑊
港股上周五再度走軟，恒生指數低開531點報26354，隨後曾跌見26295，挫達590。惟大市迅即掉頭，跌幅一度收窄至175點見26710。收報26559，跌325點。成交額回落至2478.7億元。 　　今年市場主線依然清晰：內需是國策扶持的大方向，電動車產業更是重中之重。從中央對新能源車補貼力度、充電網絡建設、地方政府推動換車政策等多項措施可見，新能源車仍是政策最願意傾斜的產業之一。在這背
2026-02-09 02:00 HKT
鮮股落鑊