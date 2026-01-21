聞風至 - 鋰價升勢未完 贛鋒候回跟進 | 鮮股落鑊

港股弱勢未改，恒生指數昨日一度再跌200點報26363點，收跌26487點，跌76點。全日成交金額稍稍增至2377.7億元。



贛鋒鋰業（1772）股價在2025年大舉反彈1.5倍後，2026年開局走勢理想，今年以來暫升近19.83%，但鋰價上升勢頭未完，或為贛鋒鋰業帶來進一步反彈的契機，從昨日應跌未跌的走勢來看，現價仍有值博率。



先從贛鋒昨日表現講起，大市昨日上演4連跌，贛鋒股價亦一度跟隨大市回吐，並曾低見58.5元，跌穿了60元關口的重要支持位，中段卻強勢回升重上60元大關，盡顯資金買進意欲強烈，短線若成功守住58元支持位，已是強勢表現。



再看鋰價的最新狀況，據TradingEconomics數據顯示，碳酸鋰期貨最新作價約為每噸15.25萬元人民幣，較年初升近3成，主要是由於中央政府對電力和資料中心基礎設施的雄心勃勃的投資，以及宣布增加儲能支出，都支撐了鋰和其他電池金屬的前景。中央目標到2027年，電動車充電能力將翻一番，達到180吉瓦，以支援富鋰儲能系統。



盈利改善 海外布局得宜



鋰價上升，最直接受惠的當然要數擁有大量鋰礦的贛鋒。過去兩年，市場一直擔心鋰價跌穿成本，令贛鋒能否有盈利亦成疑問，但如今情況剛好相反。當高成本供應被逼退出或停產，再加上贛鋒一直降低營運成本，盈利能力反彈力度勢必更大。



在2025年中期，贛鋒仍錄得虧損5.36億元（人民幣，下同），但到第3季度已扭虧轉賺5.57億元，首3季轉賺2552萬元。



盈利改善之餘，贛鋒的海外布局亦在這一輪鋰價反彈中，扮演關鍵角色。



公司於2025年底與Lithium Argentina合併阿根廷Salta省三個鹽湖項目，總投資達18億美元，規模之大，足以在下一輪供需緊張時佔盡先機。



鋰價持續回升，贛鋒於去年第4季及今年的業績表現仍然值得樂觀，鋰價若能維持在高位，配合海外產能逐步釋放，贛鋒盈利回升的潛在憧憬，仍未完全反映在股價上。現階段料屬反彈中的回調階段，只要守住關鍵支持位，後市仍有望再試高位。



聞風至