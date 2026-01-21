Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - MiniMax上望440元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
1小時前
　　MiniMax（100）作為全球化AI大模型新銳，憑前瞻技術布局與高速商業化進程，已於港股市場嶄露鋒芒。公司聚焦多模態大模型研發，開源代碼智能體評估基準OctoCodingBench引領行業標準，其C端產品「星野」、「Talkie」實現語音視訊交互正毛利，B端平台「海螺AI」毛利率近70%，覆蓋超10萬企業客戶，海外收入占比逾七成，凸顯全球化營運韌性。

　　股價方面，MINIMAX-WP上市首日漲逾109%，近兩周累升近30倍，反映市場對AI稀缺標的追捧。從行業視角來看，全球AI應用滲透率快速提升，多模態與智能體技術已成競爭核心賽道，萬得AI應用指數同期亦錄得顯著升幅，顯示板塊熱度持續高漲。展望未來，全球大模型市場規模2030年預計突破3000億美元，公司憑技術迭代與跨區域擴張，營收增速有望保持高位。然需關注國際巨頭競爭加劇、合成數據依賴及跨境合規成本等風險。整體而言，AI產業周期向上趨勢未改，疊加流動性寬鬆預期及外資長線基金如Aspex等基石投資背書，港股科技板塊中具備技術突破與商業化實力的企業，中期表現仍值得關注，投資者宜緊盯其模型性能演進與盈利拐點之驗證。目標價440元，止蝕價350元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

