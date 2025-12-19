朱紅 - 小米偏軟 留意「23341」購 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）董事長雷軍預告下周正式發布「小米17 Ultra」，小米與徠卡（Leica）全球影像戰略合作升級，全新光學能力將首次應用於小米17 Ultra超高端手機。小米股價偏軟，失守20天線低見39.9元。



投資者如看好小米，可留意小米認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



中芯靠穩 敲 「20581」



外媒報道，中國成功建造一台極紫外光刻機（EUV）原型機，已可成功產生極紫外光，尚未生產出可運作的晶片。晶片股份個別發展，中芯國際（981）表現靠穩，在65元水平窄幅徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證「20581」，行使價98.15元，實際槓桿3倍，明年10月到期。投資者如看淡中芯，可留意中芯認沽證「20088」，行使價52.45元，實際槓桿3倍，明年7月到期。



泡瑪受制10天線 博「23339」



報道引述數據指，泡泡瑪特（9992）北美收入增長在本季度明顯放緩，而近來市場對泡泡瑪特股票看空頭寸已增加3倍，達到2023年8月以來最高水平。泡泡瑪特股價目前仍受制於10天線，回落至193元水平徘徊。



投資者如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「23339」，行使價240.12元，實際槓桿5倍，明年5月到期。相反，如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「22036」，行使價150.78元，實際槓桿4倍，明年4月到期。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅