朱紅 - 小米偏軟 留意「23341」購 | 窩輪熱炒特區

朱紅
41分鐘前
　　小米集團（1810）董事長雷軍預告下周正式發布「小米17 Ultra」，小米與徠卡（Leica）全球影像戰略合作升級，全新光學能力將首次應用於小米17 Ultra超高端手機。小米股價偏軟，失守20天線低見39.9元。

　　投資者如看好小米，可留意小米認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

中芯靠穩 敲 「20581」

　　外媒報道，中國成功建造一台極紫外光刻機（EUV）原型機，已可成功產生極紫外光，尚未生產出可運作的晶片。晶片股份個別發展，中芯國際（981）表現靠穩，在65元水平窄幅徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證「20581」，行使價98.15元，實際槓桿3倍，明年10月到期。投資者如看淡中芯，可留意中芯認沽證「20088」，行使價52.45元，實際槓桿3倍，明年7月到期。

泡瑪受制10天線 博「23339」

　　報道引述數據指，泡泡瑪特（9992）北美收入增長在本季度明顯放緩，而近來市場對泡泡瑪特股票看空頭寸已增加3倍，達到2023年8月以來最高水平。泡泡瑪特股價目前仍受制於10天線，回落至193元水平徘徊。

　　投資者如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「23339」，行使價240.12元，實際槓桿5倍，明年5月到期。相反，如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「22036」，行使價150.78元，實際槓桿4倍，明年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

