輪商精選 - 紐約期金逼近高位 留意「21802」 | 窩輪熱炒特區

黃金市場2025年表現受市場關注，新興市場央行持續買入、零售投資者參與增加，以及全球經濟和地緣局勢不確定性等多重因素或支持今年金價走勢。



紐約期金近日逐漸逼近此前10月所創的高位，周三續於4300美元水平徘徊，如投資者看好金價後市可參考S金購「21802」，行使價3741港元，實際槓桿約13倍，2026年4月15日到期。相反，如認為金價後市有下跌空間則可留意S金沽「13109」，行使價2649港元，實際槓桿約12.3倍，2026年5月22日到期。



如投資者希望利用輪證部署黃金相關股份，市場上亦有多款相關產品可供選擇，投資者可以留意赤金購「23416」，行使價42.99港元，實際槓桿約3.8倍，2026年06月11日到期；亦可留意東金購「22078」，行使價45.82港元，實際槓桿約7.6倍，2026年3月3日到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



