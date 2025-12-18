Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 紐約期金逼近高位 留意「21802」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　黃金市場2025年表現受市場關注，新興市場央行持續買入、零售投資者參與增加，以及全球經濟和地緣局勢不確定性等多重因素或支持今年金價走勢。

　　紐約期金近日逐漸逼近此前10月所創的高位，周三續於4300美元水平徘徊，如投資者看好金價後市可參考S金購「21802」，行使價3741港元，實際槓桿約13倍，2026年4月15日到期。相反，如認為金價後市有下跌空間則可留意S金沽「13109」，行使價2649港元，實際槓桿約12.3倍，2026年5月22日到期。

　　如投資者希望利用輪證部署黃金相關股份，市場上亦有多款相關產品可供選擇，投資者可以留意赤金購「23416」，行使價42.99港元，實際槓桿約3.8倍，2026年06月11日到期；亦可留意東金購「22078」，行使價45.82港元，實際槓桿約7.6倍，2026年3月3日到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。

輪商精選

最Hit
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
13小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
11小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
13小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
10小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
9小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
14小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
17小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
2025-12-16 20:00 HKT
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
20小時前
更多文章
輪商精選 - 觀望阿里AI發展 留意「15570」 | 窩輪熱炒特區
　　港股昨日普遍受壓，當中阿里巴巴（9988）曾一度跌至141元水平，其後收復部分失地，收報144.2元。近日彭博智庫指出，阿里在人工智能領域的商業化步伐相對較慢，目前主要集中於企業級應用和基礎設施建設，這類策略雖然有望帶來長遠效益，但短期現金流回收速度或相對較慢。但是隨着市場預期推廣活動將逐步減少，彭博智庫料阿里利潤率和盈利能力或有望復甦，或可為公司提供一定的財務緩衝。 　　展望2026年
2025-12-17 02:00 HKT
窩輪熱炒特區