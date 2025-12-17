聞風至 - 中信建投績佳攻守兼備 | 鮮股落鑊

中信建投証券（6066）現價市盈率約12倍，股息率接近2.8厘，可謂攻守兼備。該股不僅受惠市場回暖，還能從政策紅利中獲取增長動力。



近日內地3大部門聯合發布重磅通知，進一步強化商務與金融協同，旨在更大力度提振消費，直接利好金融板塊，特別是券商如中信建投。



受惠內地提振消費



根據商務部、中國人民銀行及金融監管總局於周日（14日）印發的《關於加強商務和金融協同更大力度提振消費的通知》，該文件提出3方面11條政策措施，聚焦加強合作、加大金融支持及擴大對接。首先，在加強商務和金融系統協作方面，通知鼓勵地方部門加強溝通，建立健全機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本的合力，共同打好政策組合拳。



從基本面來看，中信建投証券今年首3季業績亮眼，集團上半年純利大幅反彈逾5成，第3季純利更大增79.2%。



2025年更像是證券行業的「反彈之年」，而非全面復甦的終點。目前A股正面臨4000點關鍵心理阻力位。展望2026年，一旦成功突破4000點大關，不僅有望打開上行空間，也可能引發新一輪更具延續性的反彈浪，亦會重新吸引內地龐大散戶投資者重投A股。



聞風至