Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 中信建投績佳攻守兼備 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
29分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

中信建投証券（6066）現價市盈率約12倍，股息率接近2.8厘，可謂攻守兼備。該股不僅受惠市場回暖，還能從政策紅利中獲取增長動力。

　　近日內地3大部門聯合發布重磅通知，進一步強化商務與金融協同，旨在更大力度提振消費，直接利好金融板塊，特別是券商如中信建投。

受惠內地提振消費

　　根據商務部、中國人民銀行及金融監管總局於周日（14日）印發的《關於加強商務和金融協同更大力度提振消費的通知》，該文件提出3方面11條政策措施，聚焦加強合作、加大金融支持及擴大對接。首先，在加強商務和金融系統協作方面，通知鼓勵地方部門加強溝通，建立健全機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本的合力，共同打好政策組合拳。

　　從基本面來看，中信建投証券今年首3季業績亮眼，集團上半年純利大幅反彈逾5成，第3季純利更大增79.2%。

　　2025年更像是證券行業的「反彈之年」，而非全面復甦的終點。目前A股正面臨4000點關鍵心理阻力位。展望2026年，一旦成功突破4000點大關，不僅有望打開上行空間，也可能引發新一輪更具延續性的反彈浪，亦會重新吸引內地龐大散戶投資者重投A股。

聞風至

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
17小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
12小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
6小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
13小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
9小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
7小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
2小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
聞風至 - 昆侖能源防守力強可取 | 鮮股落鑊
科網股受壓下，港股於上周五急彈後再度回落，恒指昨日下跌347點，收報25628點，將周五彈幅掉回大半，全日成交金額2042.9億元。 　　大市表現反覆偏軟，人工智能（AI）概念龍頭股阿里巴巴（9988）及百度集團（9888）分別下跌3.6%及5.8%，中芯國際（981）亦跌4.4%，為市場增添不少負面情緒，昆侖能源（135）這類公用類股份可望在這段時期提供一定的防守性，亦有一定的上博空間。
2025-12-16 02:00 HKT
鮮股落鑊