朱紅 - 阿里受壓 留意「23258」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
2小時前
產經 專欄
　　半導體巨企博通公布的季績，引發市場質疑人工智能（AI）業務毛利率偏低，憂慮AI公司資本投入龐大，而且回報期拉長，科技股普遍受壓。阿里巴巴（9988）股價偏軟，跌至150元水平好淡爭持。如看好可留意阿里購「23258」，行使價160.1元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡則可留意阿里沽「20664」，行使價134.9元，實際槓桿5倍，明年4月到期。

　　券商報告指，與全球投資者討論後發現市場對中國平安（2318）興趣明顯增加，認為平安增長及盈利潛力仍被市場低估，估值仍有大幅上升空間。平保股價連升多日，曾高見66.25元，再創近年新高。如看好可留意平安購「21992」，行使價76.93元，實際槓桿9倍，明年4月到期。如看淡則可留意平安沽「23484」，行使價50.94元，實際槓桿8倍，明年6月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

朱紅

