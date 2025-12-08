關志康 - 如何選擇保險公司 | 神耆商機

近日大埔宏福苑發生5級火災，牽動全城神經。有朋友提到，是次工程及大廈相關風險，由中國太平保險（香港）承保，包括建築工程全險、建築僱員補償保險、法團第三者責任保險及財產全險等，綜合保額約20億元。不過，不少人誤以為居民或死傷者會自動有大筆賠償，現實是這類保障主要涵蓋公共部分損毀和第三者責任，與住戶個人裝修、財物甚至收入損失其實無甚關係。



一位保險界前輩提到：「不少業主至今仍分不清，銀行按揭要求購買的『火險』，與自己購買的『家居保險』有何不同。保險產品本身變化多端，不同公司在保障範圍、等待期、不保事項、免賠額等條款上均可以有很大差異，很難單純以保費高低作為好壞指標。」



有女企業家附和：「負責任嘅保險經紀很重要，然而，今天信任的年輕顧問，未必會陪你走到退休；經驗豐富的老行尊，亦總有一天真正退休。」根據官方數據，2019年至2021年間，約29600個三年期牌照中，有約53%持牌人在首三年內已離開行業。她坦言：「自己寧願選擇規模較大的保險公司，感覺上品牌較穩健、資本實力又強。」



不過，一位經歷過多次大手術的前輩又提醒，保險業一樣有「店大欺客」的風險。保險本質是「收保費、控賠付」，對投保人而言，核心不在公司規模，而是出事時能否順利獲賠，否則多年供款如同「供死會」。



一些在理賠上出名「刁鑽」的保險公司，往往可以從網上討論或行內人口碑中察覺。他教路：「我信得過的醫生和經紀最清楚，哪幾間公司醫療索償較實際、文件不刁難、批核速度快。我怕煩，索性佢哋買邊間，我就買邊間！」



健康教育基金會主席

關志康