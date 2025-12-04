尹商基 - 香港意大利聯乘加速「引進來×走出去」 | 商貿先鋒

香港特區政府去年公布了《文藝創意產業發展藍圖》，其中提出建立「國際平台」促進中外文化藝交流。由文創產業發展處（文創處）贊助、香港貿發局主辦的DesignInspire 2025正好延續藍圖願景，將意大利設計與香港國際貿易平台緊密銜接。今年我最關注兩個策展單元：陳幼堅（Alan Chan）的「BOTTEGA HONG KONG」與Chilai Howard（鄭智禮）的「TINY STUDIO」。兩者都以「香港意大利對話」為核心，做法不同、目標一致，以跨地域合作為品牌與設計師打通走向市場的最後一公里。



「BOTTEGA HONG KONG」把香港「士多」與意大利「alimentari」雜貨店轉化成樸實但優雅的生活舞台。展覽由國際設計大師陳幼堅擔任創意總監，聯同UNVEIL LIMITED主理創意及統籌，並由蘇暢設計研究室負責空間設計、陳幼堅設計公司統籌溝通視覺設計。對於今次BOTTEGA HONG KONG的策展概念，陳幼堅表示：「概念是參考了世界各地雜貨店，都會利用紙箱可隨性擺放、易於取用的特性，把『開放盒子』作為建築概念，反映雜貨店環境的特色，凸顯其便利、實惠與即取即走的生活美學。 」



「TINY STUDIO」包含的十二座迷你展亭就有如十二個工作室，讓觀眾在可進可出的互動成為共作者。場景取材香港街頭「排檔」，十二個展亭像檔口，檔與檔之間自然形成走廊，帶出左右穿梭的人流節奏；抬頭是會「相互咬合」的屋頂節點，近看像意大利傳統教堂的屋面結構，遠看則疊出海浪的輪廓。下層鋁材則致敬1980至1990年代香港本地工業語境。香港意大利連結並非臨時拼貼，Chilai表示：「香港在早期航運體系與意大利、英國的密切往來，使兩地關係由經濟貿易延伸至工藝、審美與生活方式，形成本次策展的文化背景。」Chilai希望，聯乘不止停在招牌上，而是成為可被參與、可被記住的體驗。



當國際資源被有效「引進來」、本地內容以產品與場景「走出去」，DesignInspire不只是展覽，更是一套可借鑑的合作典範，讓聯乘兼具深度與持續性。DesignInspire由今天起至周六一連3天免費開放予業界及市民入場，誠邀各位到香港會議展覽中心參觀。



尹商基